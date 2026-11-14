João Batista Damasceno - IMAGEM CRIADA COM IA

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Publicado 14/11/2026 00:00

Os interesses que levaram o Presidente Getúlio Vargas ao suicídio em 1954 se articularam em torno de uma candidatura que lhes contemplasse as pretensões. Mas os vitoriosos nas eleições de 1955 foram Juscelino Kubitschek, para presidente, e João Goulart, O Jango, para vice-presidente. Este, com votação superior à daquele. As eleições eram separadas.

Os perdedores não reconheceram a vitória dos eleitos sob o fundamento de que não haviam conseguido a maioria absoluta dos votos válidos. Em nenhuma eleição anterior tal exigência fora feita e não constava de qualquer estatuto legal. Era golpe.

A posse dos eleitos aconteceria em janeiro de 1956. Em novembro de 1955, o presidente da república Café Filho, que assumira diante do suicídio de Vargas, licenciou-se para tratamento de saúde. Em seu lugar deixou Carlos Luz que consumaria o golpe nos eleitos. O Marechal Lott impediu o golpe, deu posse ao presidente do Senado, que decretou Estado de Sítio e na data prevista deu posse a Juscelino Kubitschek e a João Goulart.

Com a Novembrada, contragolpe do Marechal Lott, o presidente Café Filho teve uma suspeita melhora e pretendeu reassumir a presidência da República. O Marechal Lott o impediu. Sua casa, em Copacabana, foi cercada por soldados do Exército. Ele impetrou um ‘habeas corpus’ no STF, que foi denegado. O ministro Nelson Hungria alegou que não deferiria liminar contra o Exército, porque as espadas dos militares eram verdadeiras, enquanto as dele eram meros adereços de gesso ou pinturas no teto.

Felizmente em 1955 um general legalista impediu o golpe. Mas os golpistas não se quedaram e tentaram outros golpes em JK, tentaram impedir a posse de Jango quando da renúncia do presidente Jânio Quadros e consumaram a truculência contra as instituições e contra o povo brasileiro em 1964. E somente deixaram o poder em 1985.

As instituições são aquilo que as pessoas que titularizam os cargos fazem na prática. Em 1955 cabia à Justiça Eleitoral se impor e fazer cessar a alegação de necessidade de maioria absoluta. Criada em 1932, cabe à justiça eleitoral cuidar de todo o processo de aferição da vontade popular, desde o credenciamento dos eleitores até a diplomação e posse dos eleitos. Uma vez diplomado o candidato tem direito à posse. Havendo vacância de cargo o suplente ou sucessor constitucionalmente previsto tem direito subjetivo à ocupação do cargo.

No presente momento, no Brasil, retoma-se a discussão sobre a validade dos votos atribuídos aos candidatos considerados inelegíveis. A questão é se tais votos são nulos ou devem ser considerados válidos, uma vez que a maioria absoluta dos votos válidos no primeiro turno das eleições executivas federal, estaduais e de grandes cidades, pode propiciar a eleição, sem necessidade de segundo turno.

A questão demanda análise das candidaturas ‘sub judice’, ou seja, daqueles candidatos que tenham tido suas candidaturas impugnadas e rejeitadas, mas que mediante recurso concorrem. O site do TSE informa como funciona a questão. Quem vota num candidato ‘sub judice’ há de saber que seu voto poderá ser anulado caso, ao final, ele seja considerado inelegível ou sua candidatura indeferida por outro motivo.

Mesmo com o registro indeferido, candidatos podem continuar na disputa enquanto houver recurso. Durante o período eleitoral, o eleitorado pode encontrar, no ‘DivulgaCandContas’ da Justiça Eleitoral, candidatas e candidatos que aparecem como “Concorrendo”, mesmo com a situação do registro indicada como “Indeferido em prazo recursal ou com recurso”.

Isso ocorre quando a decisão que negou o registro ainda pode ser contestada por meio de recurso. Nessa situação, a candidatura permanece ‘sub judice’, ou seja, com recurso pendente de análise pela Justiça Eleitoral.

A possibilidade está prevista na legislação eleitoral, especificamente no artigo 16-A da Lei das Eleições. A norma permite que candidatas e candidatos com registro ‘sub judice’ realizem atos de campanha e tenham o nome mantido na urna eletrônica enquanto estiverem nessa situação.

Dispõe a Lei 9.504/1997 que o candidato cujo registro esteja ‘sub judice’ poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão e ter seu nome mantido na urna eletrônica enquanto estiver sob essa condição. No entanto, a validade dos votos a ele atribuídos fica condicionada ao deferimento de seu registro por instância superior. A possibilidade de concorrer ‘sub judice’ não significa que o registro tenha sido deferido e o indeferimento, ao final, implica a nulidade dos votos.

A candidatura ‘sub judice’ continua sendo analisada pela Justiça Eleitoral e pode ter a situação alterada conforme o julgamento dos recursos. Com o indeferimento definitivo, a candidatura não poderá prosseguir. O que se discute na atualidade é sobre a validade dos votos do candidato ou candidata definitivamente excluído do processo eleitoral depois das eleições.

Os votos recebidos por candidata ou candidato que tenha concorrido ‘sub judice’ e que tenha o registro indeferido são anulados. A lei não distingue a categoria nulo ou anulado. Mas não se trata de voto válido. Portanto, não aproveita ao candidato, ao partido, à legenda e muitos menos para apuração do percentual de votos relativamente aos votos válidos. A decisão que indefere o registro em definitivo anula dos votos, ou seja, se o indeferimento se tornar definitivo, os votos não serão considerados válidos para a candidata ou o candidato.

O fato de não gostarmos do candidato eleito ou não termos conseguido com nosso voto levar o candidato que julgamos com melhor capacidade governativa não nos autoriza a ilegitimar o eleito. A Lei 12.034, sancionada pelo Presidente Lula em 2009, dispõe que os votos ao candidato ‘sub judice’ que tenha seu registro definitivamente indeferido são nulos.

Eleições legítimas não são apenas aquelas nas quais o candidato no qual votamos tenha vencido. Mesmo quando nosso candidato perde a eleição temos que reconhecer a vitória do vencedor. Trata-se de um imperativo ético e compromisso com a democracia.

Desde a infundada alegação de fraudes até a busca de interpretações casuísticas da legislação são raras as eleições em que os perdedores não inventam um motivo para tentar desconsiderar a vitória de seus adversários. Tal como apareceram os ‘juristas de pena alugada’ dando interpretação esdrúxula ao art. 142 da Constituição da República, com afirmação da existência de um Poder Moderador deferido às Forças Armadas, não faltam juristas com interpretações da legislação eleitoral à margem do ordenamento jurídico.

A regra é clara. Está na lei sancionada pelo Presidente Lula em 2009, que acresceu dispositivo na lei que estabelece normas para as eleições. Candidato ou candidata que concorra ‘sub judice’ e venha a ter seu registro definitivamente indeferido tem seus votos anulados. Nas eleições majoritárias que exijam maioria absoluta tal maioria se afere excluindo-se os votos nulos e brancos.

As instituições existem para nos dar referência de ordem e reduzir as incertezas do futuro. Portanto, pareceres e julgados ‘ad hoc’, ou seja, ‘dependendo do caso’ não encontram amparo num Estado de Direito. Em se tratando de mecanismos aferidores da soberania popular as instituições hão de funcionar pautadas pelo princípio da impessoalidade, a fim de reafirmarmos o Estado de Democrático de Direito. Todo o poder emana do povo. Os golpes, com teclados, acampamentos, canetas, canhões ou baionetas expressam violência contra a soberania popular.



