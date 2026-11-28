João Batista Damasceno - Imagem gerada por IA

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Publicado 28/11/2026 00:00

A Constituição da República assegura a todos o direito de certidão junto aos órgãos públicos para defesa de direitos e para esclarecimento de situações de interesse pessoal, bem como direito à informação, independentemente de direito a ser defendido ou situação pessoal a ser esclarecida.

O dever de informação decorre do princípio da publicidade, um dos orientadores da atuação da Administração Pública. Há de ser público o que Administração faz, porque a Administração é pública. Salvo o que em razão do interesse público deva ser resguardado tudo o mais há de ser público. O sigilo é a exceção e precisa ser fundamentado. E nesse caso, por se tratar de documento cujo manuseio possa danificá-lo, é direito do requerente obter o inteiro teor de decisão de negativa de acesso, por certidão ou cópia.

Dispõe a Constituição que cabe à administração pública a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. O acesso não pode ser negado.

Regulamentando tal direito decorrente da cidadania, foi editada a Lei de Acesso à Informação, que subordina todos os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, o Judiciário e o Ministério Público, bem como as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Mesmo as entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres estão subordinadas à Lei de Acesso à Informação.

A Lei de Acesso à Informação regulamenta os procedimentos destinados a assegurar o direito fundamental de acesso à informação, que devem ser executados com observância dos princípios constitucionais que hão de nortear a atuação do Estado, além das seguintes diretrizes: publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações; utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação; fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública e desenvolvimento do controle social da administração pública.

A informação solicitada a órgão pública não pode ser prestada em momento no qual o administrador julgue conveniente fazê-lo. Ao contrário, é dever prestá-la imediatamente. Dispõe a lei que é dever do Estado garantir o direito de acesso à informação a ser franqueada por procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão.

A negativa de acesso às informações, quando não protegidas por sigilo, traduz-se em ilicitude e sujeita os responsáveis a sanções legais.

Para obtenção de informações junto aos órgãos públicos, o cidadão pode apresentar o pedido de acesso por qualquer meio legítimo, devendo a solicitação conter apenas a identificação do requerente e a especificação da informação requerida.

Quando não for possível conceder o acesso imediato, o órgão público deverá, no prazo de vinte dias, comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão, bem como indicar as razões pelas quais não pode prestar a informação imediatamente. Este prazo pode ainda ser prorrogado, uma única vez, por mais dez dias, mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o cidadão requerente.

Mesmo diante de documentos cuja manipulação possa prejudicar sua integridade, a Administração Pública não pode negar acesso aos cidadãos. Em tal caso, tem o dever de permitir a consulta de cópia.

Os administradores públicos quando negam, dificultam ou retardam direito de acesso á informação o fazem porque não estão atuando no interesse público. Não raro o fazem para se protegerem da responsabilização por condutas ilícitas ou para protegerem terceiros. Num ou noutro caso, a omissão ou retardamento, por interesse ou sentimento, configura ilícito.

O sigilo dos atos da Administração foi uma constante durante o regime ditatorial que vigeu no Brasil de 1964 a 1985. Os cidadãos não gozavam de direito à privacidade, pois tudo era bisbilhotado pelos órgãos da repressão. Mas o que o Estado fazia era sigiloso, porque clandestino. Implantada a ditadura empresarial-militar foram instituídos os denominados órgãos de inteligência. Na verdade, eram centros de arapongagem.

O principal órgão de inteligência da ditadura empresarial-militar brasileira foi o Serviço Nacional de Informações (SNI), criado em 13 de junho de 1964 pela Lei nº 4.341 e extinto em 15 de março de 1990, após a promulgação da Constituição Cidadã de 1988. O idealizador do sistema de informação, bisbilhotagem, elaboração de relatórios falsos e difusão de fake News foi o general Golbery do Couto e Silva, que também chefiou o órgão.

A ocupação de um cargo público dependia de apresentação de certidão negativa de tais órgãos. Quem não a obtinha não podia tomar posse para o qual tivesse sido aprovado em concurso público e nem mesmo tirar um passaporte. Mas igualmente não tinha direito de saber o que constava em tais anotações, a fim de poder contestar ou defender-se.

O SNI era vital para a manutenção do regime e seus dirigentes eram empoderados e temidos. Dois dos seus dirigentes foram escolhidos para a presidência da República, quais sejam, os generais Emílio Garrastazu Médici e João Figueiredo. Embora fosse sediado em Brasília, o sistema tinha capilaridade em todo o território nacional.

O Sistema Nacional de Informações era articulado com as Divisões de Segurança e Informação e com as Assessorias de Segurança e Informação, instaladas em ministérios e empresas estatais, além do CIEx no exterior e dos serviços de informação das Forças Armadas e polícias estaduais, tais como os DOIs e CODIs, ou seja, Destacamentos de Operações de Informações e Centros de Operações de Defesa Interna. Estes ficaram reconhecidos como centros de tortura para obtenção de informações e confissões.

O filme “Ainda estou aqui”, drama biográfico brasileiro de 2024 dirigido por Walter Salles, baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva, narra a luta de Eunice Paiva na busca da verdade após prisão ilegal, tortura, morte e desaparecimento do corpo do seu marido, o ex-deputado Rubens Paiva, em 1971, no DOI-CODI do I Exército, que funcionava na Rua Barão de Mesquita, na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro.

Embora nominados como órgãos de informação, tal rede se destinava a controle e repressão mediante vigilância, censura, grampos telefônicos e troca de informações com outros órgãos envolvidos em prisões arbitrárias, torturas, sequestros, estupros, roubos e desaparecimentos. Muitos agentes desses órgãos acumulavam suas “funções públicas” com atividades empresariais lícitas ou ilícitas. As milícias que hoje ocupam parcela significativa dos territórios fluminenses têm suas raízes fincadas na atuação desses grupos. Mesmo os órgãos do Poder Judiciário não estavam imunes à atuação de tais agentes. Assim como nos Poderes Executivos federal e estaduais havia Gabinetes da Casa Civil e Gabinetes da Casa Militar, com status de ministério, no âmbito federal, e secretarias, no âmbito estadual. Alguns tribunais do Poder Judiciário mantinham em suas estruturas Coordenadorias Militares, que faziam a interface com os órgãos do regime ditatorial.

A transição democrática ainda se faz. O entulho autoritário daquele regime ainda não foi totalmente removido. Em 1990 foi extinto o SNI e, posteriormente, em 1999, criada a Agência Brasileira de Informação (ABIN), sob marco legal democrático e com controle externo. A remoção completa de tal entulho somente se fará com a publicidade, para a qual o direito à informação pode ser um contribuinte. Afinal, quem atua na ilegalidade prefere a clandestinidade, a obscuridade e as sombras.

João Batista Damasceno é doutor em Ciência Política pela UFF e professor associado da Uerj