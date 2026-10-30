Marcos Espínola - Arte Gerada por IA

Marcos EspínolaArte Gerada por IA

Publicado 30/10/2026 00:00

Toda eleição encerra um ciclo de disputas e inaugura um período de novas responsabilidades. Com Luiz Inácio Lula da Silva reconduzido à Presidência da República, significa uma nova oportunidade para aperfeiçoar os projetos de governo, corrigir falhas e construir uma agenda econômica capaz de produzir benefícios concretos para a população brasileira. Em seu quarto mandato, fica a expectativa que o presidente realmente ouças as vozes do povo, carente de várias providências e em várias frentes.

Presidente, a continuidade de um governo não pode significar acomodação. Ao contrário, deve ser acompanhada de avaliação permanente, disposição para rever decisões e compromisso com resultados. O Brasil precisa crescer de maneira consistente, ampliar oportunidades de emprego, estimular o empreendedorismo, elevar a renda das famílias e criar condições para que empresas invistam, inovem e gerem prosperidade. Uma economia saudável deve ser capaz de atender a diferentes segmentos da sociedade, sem perder de vista aqueles que mais dependem das políticas públicas.

Esse avanço exige responsabilidade na condução da máquina pública e na administração das empresas estatais. É fundamental fortalecer a governança, adotar critérios técnicos, ampliar a transparência e impedir que interesses político-partidários se sobreponham ao interesse coletivo. A sustentabilidade das contas públicas não é um objetivo isolado, mas, sim, uma condição para que o Estado continue oferecendo serviços de qualidade e investindo no desenvolvimento.

Nesse contexto, a revisão de subsídios e incentivos fiscais precisa ganhar prioridade. Auditorias devem identificar benefícios ineficientes, distorções e privilégios que não entregam o retorno econômico ou social esperado. A retirada dos incentivos injustificados pode ampliar o espaço fiscal e melhorar a qualidade do gasto, desde que o processo seja transparente, tecnicamente fundamentado e preserve a população mais vulnerável.

A modernização administrativa é indispensável. Uma reforma bem estruturada, baseada na digitalização dos serviços, na avaliação de desempenho e na reorganização das carreiras públicas, pode elevar a eficiência e conter o crescimento vegetativo das despesas com pessoal. Não se trata de enfraquecer o serviço público, mas de torná-lo mais ágil, acessível e capaz de responder às necessidades dos cidadãos.

A segurança pública também precisa ocupar lugar prioritário na agenda do governo federal, com ações contundentes e permanentes para enfrentar o avanço do crime organizado e das milícias. É fundamental reforçar a fiscalização e o controle das fronteiras, combater o tráfico de armas e drogas e ampliar a inteligência e a integração entre as forças federais e estaduais. Essa atuação deve respeitar as competências de cada ente federativo, mas ser orientada por uma estratégia nacional coordenada, capaz de desarticular as estruturas criminosas, atingir seu financiamento e retomar territórios dominados por esses grupos. Essa necessidade é especialmente urgente no Rio de Janeiro, onde a população não pode continuar refém da violência, da extorsão e do poder paralelo. Garantir a segurança dos cidadãos exige planejamento, investimento, cooperação institucional e determinação para restabelecer a presença efetiva do Estado nas comunidades.

O mesmo rigor deve orientar os programas sociais. Auditorias contínuas, integração de bases de dados e revisão criteriosa dos cadastros do Benefício de Prestação Continuada - BPC e de outros benefícios assistenciais são instrumentos para combater fraudes e garantir que os recursos cheguem a quem realmente precisa. A fiscalização, entretanto, deve respeitar o devido processo e assegurar que pessoas em situação de vulnerabilidade não percam direitos por falhas cadastrais ou dificuldades burocráticas.

Também é necessário enfrentar, com seriedade e sem seletividade, a corrupção e os conflitos de interesses. Isso em todos os setores do governo e poderes. Uma reforma do Judiciário, por exemplo, deve ser construída dentro dos parâmetros constitucionais, fortalecendo a ética, a transparência e a responsabilização, com regras claras para a conduta dos magistrados, especialmente nas cortes superiores, incluindo a prevenção de favorecimentos e a fiscalização de situações que envolvam familiares. A independência judicial é essencial à democracia, mas deve caminhar ao lado de mecanismos legítimos de controle e prestação de contas.

Acima de tudo, o país precisa superar a polarização que transforma adversários em inimigos. A pacificação não significa silenciar críticas ou abandonar convicções, mas reconhecer que a democracia exige convivência, respeito e diálogo. O combate à corrupção deve alcançar todos, sem perseguições políticas nem privilégios.

Uma nova oportunidade de governar precisa resultar em avanços mensuráveis, maior responsabilidade com os recursos públicos e melhores perspectivas para os brasileiros. O sucesso de um mandato não se mede apenas pelas intenções anunciadas, mas pela capacidade de transformar políticas em oportunidades, crescimento e bem-estar.

O Brasil não precisa de mais quatro anos de disputas intermináveis. Precisa de um governo que saiba ouvir, corrigir, construir e entregar. Em seu discurso após a vitória, Lula afirmou que será o melhor mandato de todos os tempos. É o que precisamos. Que esse resultado das urnas seja, acima de tudo, um convite à responsabilidade, à pacificação nacional e a volta do desenvolvimento e progresso do Brasil.



Marcos Espínola é advogado criminalista e especialista em segurança pública











