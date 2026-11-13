Coluna do Marcos Espínola - Arte Gerada por IA

Coluna do Marcos EspínolaArte Gerada por IA

Publicado 13/11/2026 00:00

A aprovação da PEC da Segurança Pública pelo Congresso Nacional representa um passo importante para o enfrentamento do crime organizado no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro que tem se apresentado como um polo receptor de criminosos de todo o país. Ao incorporar o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) à Constituição Federal e estabelecer um regime penal mais rigoroso para líderes e integrantes de facções criminosas, organizações paramilitares e milícias, o país avança na construção de uma resposta institucional mais coordenada e efetiva. Agora, com a promulgação da Emenda Constitucional pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, será necessário transformar as mudanças constitucionais em resultados concretos para a sociedade.

Há anos venho defendendo que um dos principais caminhos para enfrentar a criminalidade é a integração das forças policiais. Nesse sentido, a PEC deve ser ampla, indo além de maior rigor na punição, mas, sobretudo, pondo em prática estratégias efetivas para sufocar o sistema financeiro das facções e milícias, controle das fronteiras e, especialmente a retomada de territórios. Não é razoável que instituições que atuam em uma mesma realidade territorial trabalhem de maneira isolada, com informações fragmentadas e estratégias desconectadas. O crime organizado não respeita fronteiras administrativas, não distingue competências institucionais e opera de forma articulada. Portanto, o Estado precisa fazer o mesmo.

Nesse sentido, a constitucionalização do Susp é um avanço relevante. A integração entre União, estados e municípios, o compartilhamento de informações, a inteligência policial e as operações conjuntas são instrumentos fundamentais para combater organizações que possuem estrutura financeira, logística e capacidade de articulação cada vez maiores.

Também é necessário reconhecer a importância do endurecimento do regime penal previsto na PEC. Líderes de facções e integrantes de organizações criminosas de alta periculosidade não podem continuar utilizando a estrutura do sistema prisional para comandar atividades ilícitas, intimidar comunidades e ampliar seus negócios. Medidas mais rigorosas, como a prisão em estabelecimentos de segurança máxima e as restrições a benefícios penais, precisam fazer parte de uma estratégia consistente de combate a essas estruturas.

Não querendo ser repetitivo, mas já sendo, a questão da retomada dos territórios dominados pelo crime organizado deve estar na lista de prioridades. O Rio de Janeiro é um exemplo evidente dessa realidade. Há anos, diversas comunidades convivem com o domínio de facções criminosas e milícias, que impõem regras próprias, controlam serviços, restringem a circulação de moradores e, em muitos casos, substituem a autoridade do poder público. Não estamos falando apenas de índices de criminalidade, mas de populações que tiveram sua liberdade e seus direitos comprometidos pela ausência do Estado.

Não basta realizar operações policiais pontuais, prender criminosos ou apreender armamentos. É preciso recuperar esses territórios e garantir que o poder público permaneça neles. Isso significa presença policial permanente, investigação, serviços públicos, escolas, saúde, infraestrutura e oportunidades. A população não pode continuar refém de grupos que transformaram espaços urbanos em áreas sob seu controle.

O enfrentamento ao crime organizado exige, portanto, duas frentes inseparáveis, que é a repressão qualificada, com inteligência, integração e rigor na aplicação da lei; e a reconstrução da presença do Estado nos territórios ocupados pela criminalidade.

A PEC oferece instrumentos importantes para essa transformação. Mas seu verdadeiro sucesso não deverá ser medido pelo número de dispositivos incorporados à Constituição e, sim, pela capacidade de devolver segurança, liberdade e dignidade aos brasileiros.

O Estado não pode apenas combater quem domina os territórios. Precisa voltar a ocupá-los, permanecer neles e garantir que a população tenha o direito de viver sem a imposição das leis do crime.

Marcos Espínola é advogado criminalista e especialista em segurança pública