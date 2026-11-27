Marcos Espínola - Imagem gerada por IA

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Publicado 27/11/2026 00:00

A descoberta de uma fábrica clandestina de fuzis no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, deveria acender um sinal de alerta para as autoridades brasileiras. Não estamos falando apenas de mais um esconderijo de armas ou de um depósito de material bélico. Estamos diante de uma demonstração assustadora da audácia e do nível de organização alcançados pelas facções criminosas, que agora avançam sobre uma atividade que, em qualquer sociedade minimamente organizada, jamais poderia estar fora do controle do Estado: a fabricação de armamentos.



Se antes o desafio era combater o contrabando de armamentos, hoje a estrutura encontrada pela Polícia Federal e pela Polícia Militar, com máquinas industriais destinadas à produção de fuzis, revela uma mudança preocupante na atuação do crime organizado. Segundo informações divulgadas pela imprensa, o equipamento teria capacidade para produzir até 3 mil armas por ano. Além de abastecer os integrantes da facção, essa estrutura estaria inserida em uma rede de distribuição de armamentos para grupos criminosos.



É difícil dimensionar a gravidade dessa situação. Quando uma organização criminosa consegue instalar uma fábrica de fuzis em território fluminense, com capacidade de produzir armamentos de guerra e estabelecer canais de comercialização sem qualquer controle ou fiscalização, estamos diante de um poder paralelo que ultrapassa todos os limites da criminalidade convencional. É uma afronta direta à soberania e à autoridade do Estado.



Os números ajudam a compreender a dimensão do desafio. De acordo com o Instituto de Segurança Pública (ISP), as forças policiais apreenderam 920 fuzis no Rio de Janeiro em 2025, um crescimento de 25,7% em relação ao ano anterior e o maior número registrado desde o início da série histórica, em 2007. Se, por um lado, o dado demonstra o trabalho das forças de segurança, por outro, evidencia a capacidade de abastecimento e o poder de fogo que as organizações criminosas conseguem manter.



Não basta, portanto, apreender armas e desativar instalações clandestinas quando elas são descobertas. É preciso investigar, identificar e desarticular toda a cadeia de produção, financiamento, fornecimento de componentes e distribuição desses armamentos. O enfrentamento precisa ser rigoroso, permanente e baseado em inteligência, com a responsabilização de todos os envolvidos.



Mas existe uma questão ainda mais urgente: a retomada dos territórios dominados pelo tráfico e pelas milícias. Não podemos naturalizar a existência de regiões onde organizações criminosas impõem regras, controlam a circulação de pessoas, exploram serviços, comercializam produtos ilegais e agora demonstram capacidade de produzir seu próprio arsenal. A população que vive nessas comunidades não pode continuar refém dessa realidade.



Marcos Espínola é advogado criminalista e especialista em segurança pública