Raul VellosoArte Gerada por IA
Organizado pelo Instituto Nacional de Altos Estudos – INAE, em sua 38ª. Edição, o Fórum Nacional realizou e/ou ainda realizará eventos no formato online ao longo de 2026, de acordo com a seguinte programação:
1ª. Sessão – 22/05/26 – Ajuste previdenciário e a volta do PIB, uma visão oficial (evento realizado conforme o link https://www.youtube.com/watch?v=IncuVPDQ6GQ&t=23 20s): Raul Velloso, Presidente do INAE.
Rogerio Nagamine, Coordenador-Substituto de Previdência do IPEA. Leonardo Rolim, Consultor da Câmara Federal, Ex-Presidente do INSS.
O País vem combinando elevados e persistentes déficits primários e nominais, notadamente pelo forte crescimento das despesas previdenciárias, o que acaba resultando em uma trajetória de crescimento da dívida pública claramente insustentável no médio e longo prazo. Isso ocorre porque os déficits previdenciários interferem nas questões fiscais ao reduzirem a capacidade de o Estado investir em políticas tão importantes como inovação e investimento em infraestrutura, na medida em que as despesas obrigatórias passem a exaurir todas as receitas, e onde o que dá para cortar seja justamente parte dos gastos discricionários, onde se situa o que é mais importante para o crescimento do PIB, ou seja, o investimento em inovação e infraestrutura.
2ª. Sessão – 18/08/26, às 10:00 h. – Desafios do ajuste fiscal no Brasil (I):
Raul Velloso, Presidente do INAE
Leonardo Rolim, Consultor da Câmara Federal, Ex-Presidente do INSS
José Pastore, Professor-Titular de Economia da USP.
Ao final, Leonardo Rolim terá tratado principalmente do problema previdenciário, que afeta desfavorável e fortemente as contas públicas.
José Pastore tem se manifestado sobre o tema insegurança jurídica na área trabalhista: impactos sobre os investimentos, emprego e crescimento econômico.
3ª. Sessão – 17/09/26, às 14:30 h. – Desafios do Ajuste Fiscal no Brasil (II)
Raul Velloso, Presidente do INAE
Leonardo Rolim, Consultor da Câmara Federal, Ex-Presidente do INSS
Maílson da Nóbrega, ex-Ministro da Economia.
A 3ª. Sessão conterá um aprofundamento do tema tratado na 2ª. Teme-se hoje uma severa crise fiscal/financeira no Brasil, cuja solução dependerá de reformas de regras entre outros ingredientes já em 2027, evitando-se que as atividades essenciais fiquem à míngua. Tornou-se necessário rever as reformas aprovadas nos últimos anos e o papel das últimas administrações públicas.
4ª. sessão – 05/11/26, 5ª.feira, às 10:00 h. – Tema: O Estado Inteligente. Inteligência Artificial, Governança Baseada em Evidências e o Futuro das Instituições Públicas.
Raul Velloso, Presidente do INAE
Edilberto Carlos Pontes Lima, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Vice-Presidente de Ensino, Pesquisa e Extensão do Instituto Rui Barbosa (IRB). Professores de grupos de pesquisa da USP e da FGV/SP, neste momento em fase final de definição dos nomes e convites respectivos.
5ª. Sessão – 03/12/26, às 10:00 h. – Tema: “O PROGRAMA ACREDITA”, do Ministério do Desenvolvimento, no Primeiro Passo como instrumento de inclusão produtiva e superação da pobreza”.
Raul Velloso, Presidente do INAE.
Wellington Dias, Ministro do Desenvolvimento.
Raul Velloso falará sobre a situação fiscal do Brasil no momento em que estivermos vivendo.
Para concluir a sequência de apresentações, Wellington Dias ressaltará a importância que a inclusão produtiva vem assumindo na agenda nacional e o importante papel desempenhado pelo Programa Acredita na construção de caminhos sustentáveis para a autonomia socioeconômica das famílias em situação de vulnerabilidade.
1ª. Sessão – 22/05/26 – Ajuste previdenciário e a volta do PIB, uma visão oficial (evento realizado conforme o link https://www.youtube.com/watch?v=IncuVPDQ6GQ&t=23 20s): Raul Velloso, Presidente do INAE.
Rogerio Nagamine, Coordenador-Substituto de Previdência do IPEA. Leonardo Rolim, Consultor da Câmara Federal, Ex-Presidente do INSS.
O País vem combinando elevados e persistentes déficits primários e nominais, notadamente pelo forte crescimento das despesas previdenciárias, o que acaba resultando em uma trajetória de crescimento da dívida pública claramente insustentável no médio e longo prazo. Isso ocorre porque os déficits previdenciários interferem nas questões fiscais ao reduzirem a capacidade de o Estado investir em políticas tão importantes como inovação e investimento em infraestrutura, na medida em que as despesas obrigatórias passem a exaurir todas as receitas, e onde o que dá para cortar seja justamente parte dos gastos discricionários, onde se situa o que é mais importante para o crescimento do PIB, ou seja, o investimento em inovação e infraestrutura.
2ª. Sessão – 18/08/26, às 10:00 h. – Desafios do ajuste fiscal no Brasil (I):
Raul Velloso, Presidente do INAE
Leonardo Rolim, Consultor da Câmara Federal, Ex-Presidente do INSS
José Pastore, Professor-Titular de Economia da USP.
Ao final, Leonardo Rolim terá tratado principalmente do problema previdenciário, que afeta desfavorável e fortemente as contas públicas.
José Pastore tem se manifestado sobre o tema insegurança jurídica na área trabalhista: impactos sobre os investimentos, emprego e crescimento econômico.
3ª. Sessão – 17/09/26, às 14:30 h. – Desafios do Ajuste Fiscal no Brasil (II)
Raul Velloso, Presidente do INAE
Leonardo Rolim, Consultor da Câmara Federal, Ex-Presidente do INSS
Maílson da Nóbrega, ex-Ministro da Economia.
A 3ª. Sessão conterá um aprofundamento do tema tratado na 2ª. Teme-se hoje uma severa crise fiscal/financeira no Brasil, cuja solução dependerá de reformas de regras entre outros ingredientes já em 2027, evitando-se que as atividades essenciais fiquem à míngua. Tornou-se necessário rever as reformas aprovadas nos últimos anos e o papel das últimas administrações públicas.
4ª. sessão – 05/11/26, 5ª.feira, às 10:00 h. – Tema: O Estado Inteligente. Inteligência Artificial, Governança Baseada em Evidências e o Futuro das Instituições Públicas.
Raul Velloso, Presidente do INAE
Edilberto Carlos Pontes Lima, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Vice-Presidente de Ensino, Pesquisa e Extensão do Instituto Rui Barbosa (IRB). Professores de grupos de pesquisa da USP e da FGV/SP, neste momento em fase final de definição dos nomes e convites respectivos.
5ª. Sessão – 03/12/26, às 10:00 h. – Tema: “O PROGRAMA ACREDITA”, do Ministério do Desenvolvimento, no Primeiro Passo como instrumento de inclusão produtiva e superação da pobreza”.
Raul Velloso, Presidente do INAE.
Wellington Dias, Ministro do Desenvolvimento.
Raul Velloso falará sobre a situação fiscal do Brasil no momento em que estivermos vivendo.
Para concluir a sequência de apresentações, Wellington Dias ressaltará a importância que a inclusão produtiva vem assumindo na agenda nacional e o importante papel desempenhado pelo Programa Acredita na construção de caminhos sustentáveis para a autonomia socioeconômica das famílias em situação de vulnerabilidade.
Raul Velloso é economista e palestrante
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