Raul Velloso - Arte Gerada por IA

Raul VellosoArte Gerada por IA

Publicado 24/10/2026 00:00

Organizado pelo Instituto Nacional de Altos Estudos – INAE, em sua 38ª. Edição, o Fórum Nacional realizou e/ou ainda realizará eventos no formato online ao longo de 2026, de acordo com a seguinte programação:Rogerio Nagamine, Coordenador-Substituto de Previdência do IPEA. Leonardo Rolim, Consultor da Câmara Federal, Ex-Presidente do INSS.O País vem combinando elevados e persistentes déficits primários e nominais, notadamente pelo forte crescimento das despesas previdenciárias, o que acaba resultando em uma trajetória de crescimento da dívida pública claramente insustentável no médio e longo prazo. Isso ocorre porque os déficits previdenciários interferem nas questões fiscais ao reduzirem a capacidade de o Estado investir em políticas tão importantes como inovação e investimento em infraestrutura, na medida em que as despesas obrigatórias passem a exaurir todas as receitas, e onde o que dá para cortar seja justamente parte dos gastos discricionários, onde se situa o que é mais importante para o crescimento do PIB, ou seja, o investimento em inovação e infraestrutura.Raul Velloso, Presidente do INAELeonardo Rolim, Consultor da Câmara Federal, Ex-Presidente do INSSJosé Pastore, Professor-Titular de Economia da USP.Ao final, Leonardo Rolim terá tratado principalmente do problema previdenciário, que afeta desfavorável e fortemente as contas públicas.José Pastore tem se manifestado sobre o tema insegurança jurídica na área trabalhista: impactos sobre os investimentos, emprego e crescimento econômico.Raul Velloso, Presidente do INAELeonardo Rolim, Consultor da Câmara Federal, Ex-Presidente do INSSMaílson da Nóbrega, ex-Ministro da Economia.A 3ª. Sessão conterá um aprofundamento do tema tratado na 2ª. Teme-se hoje uma severa crise fiscal/financeira no Brasil, cuja solução dependerá de reformas de regras entre outros ingredientes já em 2027, evitando-se que as atividades essenciais fiquem à míngua. Tornou-se necessário rever as reformas aprovadas nos últimos anos e o papel das últimas administrações públicas.Raul Velloso, Presidente do INAEEdilberto Carlos Pontes Lima, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Vice-Presidente de Ensino, Pesquisa e Extensão do Instituto Rui Barbosa (IRB). Professores de grupos de pesquisa da USP e da FGV/SP, neste momento em fase final de definição dos nomes e convites respectivos.Raul Velloso, Presidente do INAE.Wellington Dias, Ministro do Desenvolvimento.Raul Velloso falará sobre a situação fiscal do Brasil no momento em que estivermos vivendo.Para concluir a sequência de apresentações, Wellington Dias ressaltará a importância que a inclusão produtiva vem assumindo na agenda nacional e o importante papel desempenhado pelo Programa Acredita na construção de caminhos sustentáveis para a autonomia socioeconômica das famílias em situação de vulnerabilidade.