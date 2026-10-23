Projeto promoveu o protagonismo juvenil na agenda climática e movimentou quase R$ 2 milhões no município - Divulgação

Projeto promoveu o protagonismo juvenil na agenda climática e movimentou quase R$ 2 milhões no municípioDivulgação

Publicado 23/10/2026 12:06





Iniciado em agosto de 2023, o projeto contou com o apoio da Prefeitura de Paracambi e do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), campus Paracambi. Ao longo de 360 horas de formação, distribuídas em duas turmas, os estudantes participaram de aulas, debates e atividades práticas sobre preservação da biodiversidade, saneamento, políticas públicas e justiça climática. O projeto Jovens Líderes pelo Clima encerrou suas atividades em Paracambi após capacitar 100 jovens da Baixada Fluminense em temas relacionados ao meio ambiente, mudanças climáticas e participação social. Desenvolvida pela organização ambientalista Onda Verde, em convênio com a Transpetro, a iniciativa registrou 88% de conclusão entre os participantes e movimentou quase R$ 2 milhões na economia do município, segundo o balanço divulgado pela organização. A formação também contribuiu para o desenvolvimento de habilidades de comunicação, pensamento crítico e trabalho em equipe.Iniciado em agosto de 2023, o projeto contou com o apoio da Prefeitura de Paracambi e do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), campus Paracambi. Ao longo de 360 horas de formação, distribuídas em duas turmas, os estudantes participaram de aulas, debates e atividades práticas sobre preservação da biodiversidade, saneamento, políticas públicas e justiça climática.

A proposta foi aproximar os jovens dos desafios ambientais enfrentados pelas comunidades e incentivar sua participação na busca por soluções.



Experiências práticas e desenvolvimento dos estudantes



Entre as atividades realizadas, os participantes visitaram o Parque do Curió, onde conheceram aspectos da fauna, da flora e da importância ambiental da região. Os alunos da segunda turma também produziram uma cartilha com orientações sobre preservação de rios e nascentes, proteção da biodiversidade e impactos da ação humana. As experiências permitiram relacionar os conteúdos apresentados em sala de aula com situações observadas no cotidiano do município.



Segundo a coordenadora pedagógica Samara Marinho, o projeto também trouxe mudanças no comportamento dos estudantes, principalmente na comunicação e na capacidade de trabalhar coletivamente.

“No início eles vieram um pouco tímidos, outros nunca tinham participado de um projeto como esse. Foram as primeiras apresentações em grupo, as primeiras apresentações de um trabalho”, relatou.

Entre os participantes, Leonardo Ferreira, aluno da primeira turma, afirmou que passou a se interessar pelas questões ambientais após ingressar na formação.



Impacto econômico e oportunidades profissionais



Além dos resultados educacionais, o projeto apresentou indicadores relacionados à economia e à trajetória profissional dos participantes. Conforme o balanço divulgado pela organização, 75% dos recursos investidos circularam em Paracambi, movimentando quase R$ 2 milhões.

O levantamento também aponta salários até 58% mais altos entre os resultados associados à formação, embora não detalhe a metodologia utilizada para calcular esse percentual.



A iniciativa também abriu oportunidades para que ex-alunos passassem a integrar a equipe responsável pelas atividades. Foi o caso de Isabela Bezerril, que participou da formação e posteriormente assumiu a função de assistente administrativa.

O presidente da Transpetro, Sérgio Bacci, avaliou que o projeto alcançou os objetivos previstos e destacou a importância de unir conhecimento teórico e experiências práticas. Com o encerramento das atividades, a organização aponta como principal legado a formação de jovens mais preparados para participar das discussões ambientais e contribuir com suas comunidades.