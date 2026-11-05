Criminoso era procurado desde 2017 e foi localizado após trabalho de inteligência da Polícia Civil - Divulgação

Criminoso era procurado desde 2017 e foi localizado após trabalho de inteligência da Polícia CivilDivulgação

Publicado 05/11/2026 21:19

Um homem condenado por estuprar a própria sobrinha, que tinha 10 anos na época do crime, foi preso, nesta quinta-feira, pela Polícia Civil em Paracambi, na Baixada Fluminense. A captura foi realizada por agentes da 50ª DP (Itaguaí), da 59ª DP (Duque de Caxias) e da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (Polinter), após um trabalho de inteligência para identificar o paradeiro do condenado.



De acordo com a Polícia Civil, o abuso sexual ocorreu em 2017. Após as investigações e o processo judicial, o homem foi condenado por estupro de vulnerável e passou a ser alvo de um mandado de prisão. Para localizá-lo, os policiais cruzaram dados, analisaram informações e monitoraram possíveis endereços e rotas utilizadas pelo condenado, até encontrá-lo na Rodovia RJ-127, em Paracambi.

Prisão foi resultado de trabalho de inteligência

A operação contou com a participação de equipes de três unidades da Polícia Civil, que compartilharam informações para localizar o homem e cumprir a determinação judicial. A corporação não divulgou a identidade do condenado, o tempo de pena estabelecido pela Justiça nem detalhes adicionais sobre as circunstâncias do crime, ocorrido há nove anos.



Após ser localizado, o homem foi preso em cumprimento ao mandado de prisão condenatória. A Polícia Civil não informou para qual unidade prisional ele seria encaminhado. A defesa do suspeito foi procurada pela equipe de O DIA, mas não foi localizada até a publicação da reportagem. O espaço permanece aberto à disposição parea futuras manifestações.

Outro caso em Cabo Frio

Na semana passada, um homem procurado pela Justiça sob a suspeita de cometer o crime de estupro de vulnerável contra uma criança de apenas 8 anos de idade foi localizado e preso, no bairro Vila do Sol, localizado no município de Cabo Frio.

A captura ocorreu durante uma ação realizada por agentes da Polícia Civil lotados na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), após o cruzamento de dados e o cumprimento de um trabalho contínuo de inteligência voltado ao mapeamento e à localização do investigado na Região dos Lagos.

