Entrada é gratuita - Foto: Divulgação/Energia para Ler

Entrada é gratuitaFoto: Divulgação/Energia para Ler

Publicado 15/09/2026 15:38





Com o tema “O que vale nessa vida é ser feliz!”, a nova temporada propõe uma reflexão sobre a grandeza das pequenas felicidades, valorizando os encontros, as histórias, a cultura e os talentos de cada município.



Durante os três dias, o público terá acesso gratuito a atividades literárias, apresentações culturais, teatro, música, contação de histórias, oficinas, saraus e atrações infantis, além de feira de artesanato e exposição literária. A programação também abre espaço para artistas e grupos culturais da própria cidade, reforçando um dos principais objetivos do projeto: valorizar os talentos locais.



“Estamos muito felizes em colocar o Energia para Ler novamente na estrada. Chegar à sexta temporada é uma conquista muito importante e mostra a força de um projeto que acredita na cultura e na educação como ferramentas de transformação. Ao longo desses anos, passamos por dezenas de municípios e encontramos histórias, artistas e experiências que mostram a força da cultura do nosso estado. Democratizar o acesso à literatura e à cultura é levar essas oportunidades para mais pessoas e, ao mesmo tempo, abrir espaço para que cada município mostre seus próprios talentos. É muito especial poder continuar essa caminhada”, destaca Cristina Bastos, produtora da Motivos Produções. O Festival Literário Energia para Ler está de volta e começa sua 6ª temporada por Paraíba do Sul . De 22 a 24 de setembro, a cidade receberá uma programação gratuita que reúne literatura, educação, música, teatro e cultura para todas as idades. O evento acontece no Centro Cultural (antiga estação), na Avenida Prefeito Bento Gonçalves Pereira, no Centro.Com o tema “O que vale nessa vida é ser feliz!”, a nova temporada propõe uma reflexão sobre a grandeza das pequenas felicidades, valorizando os encontros, as histórias, a cultura e os talentos de cada município.Durante os três dias, o público terá acesso gratuito a atividades literárias, apresentações culturais, teatro, música, contação de histórias, oficinas, saraus e atrações infantis, além de feira de artesanato e exposição literária. A programação também abre espaço para artistas e grupos culturais da própria cidade, reforçando um dos principais objetivos do projeto: valorizar os talentos locais.“Estamos muito felizes em colocar o Energia para Ler novamente na estrada. Chegar à sexta temporada é uma conquista muito importante e mostra a força de um projeto que acredita na cultura e na educação como ferramentas de transformação. Ao longo desses anos, passamos por dezenas de municípios e encontramos histórias, artistas e experiências que mostram a força da cultura do nosso estado. Democratizar o acesso à literatura e à cultura é levar essas oportunidades para mais pessoas e, ao mesmo tempo, abrir espaço para que cada município mostre seus próprios talentos. É muito especial poder continuar essa caminhada”, destaca Cristina Bastos, produtora da Motivos Produções.

Educação, literatura e cultura em um só lugar

Um dos grandes destaques da programação é o Simpósio de Cultura e Educação “Todos por uma cidade leitora”, que, ao longo dos anos, já passou por diferentes municípios e ajudou a movimentar as redes municipais de ensino a partir de experiências pioneiras de incentivo à leitura e transformação da educação.



À frente do encontro estão Flávio Valadares, Doutor em Educação e Produtor cultural, e Rodrigo Lobo, músico, educador e produtor cultural. A dupla une diferentes linguagens para levar aos profissionais da educação uma experiência que mistura conhecimento, música, literatura e muita inspiração.



O simpósio, que acontece no dia 23 de setembro, às 18h, reúne professores e profissionais da educação pública das cidades contempladas pelo Energia para Ler para um momento de troca, formação e reflexão sobre o papel da leitura na transformação de crianças e jovens. Além da experiência, os participantes recebem livros dos palestrantes para incentivar a continuidade das ações de leitura nas escolas.



“Ao longo desses anos, vivenciamos muitas histórias inspiradoras por meio desse Simpósio. Resgatar o gosto pela leitura é também abrir novas possibilidades para crianças, jovens e adultos. Quando conseguimos fazer com que um professor volte para a sala de aula mais motivado e leve esse sentimento para seus alunos, estamos ajudando a construir uma cidade mais leitora e, consequentemente, um futuro melhor”, destaca Flávio Valadares.



A programação infantil fica por conta de Letícia Prado, da Agitação Festas, com espetáculos teatrais como “O Casamento da Dona Baratinha”, “A Fazendinha Encantada” e “As Aventuras de Toy Story”, além do Musical da AgitaBanda, brincadeiras, contação de histórias e muita interação.



“Queremos que as crianças vivam o festival de verdade: brincando, cantando, assistindo aos espetáculos e descobrindo que a cultura e os livros também podem ser muito divertidos”, afirma Letícia.



A programação também conta com os Happy Hours Luzes da Cidade, que dão destaque aos talentos dos municípios participantes, além de apresentações de estudantes, artistas e grupos culturais locais.

Três dias de programação gratuita







Na quarta-feira (23), os destaques ficam por conta de “As Aventuras de Toy Story”, apresentações culturais, atividades literárias, o musical da Agitação e o Simpósio “Todos por uma cidade leitora”, às 18h.



Já na quinta-feira (24), o público poderá acompanhar apresentações culturais, atividades literárias, a premiação do Concurso Luzes da Cidade, capoeira e o Happy Hour Luzes da Cidade, com Ellena Delão.



O Festival Literário Energia para Ler é uma realização da Motivos Produções, com apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, e patrocinado pela Empresa de Energia Elétrica Enel. A programação completa está disponível no Na terça-feira (22), a programação começa com uma série de atividades infantis, incluindo brinquedos cantados, teatro, sarau e apresentações culturais. O dia também terá participação de talentos locais e o Happy Hour Luzes da Cidade, com Eduardo Guedes.Na quarta-feira (23), os destaques ficam por conta de “As Aventuras de Toy Story”, apresentações culturais, atividades literárias, o musical da Agitação e o Simpósio “Todos por uma cidade leitora”, às 18h.Já na quinta-feira (24), o público poderá acompanhar apresentações culturais, atividades literárias, a premiação do Concurso Luzes da Cidade, capoeira e o Happy Hour Luzes da Cidade, com Ellena Delão.O Festival Literário Energia para Ler é uma realização da Motivos Produções, com apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, e patrocinado pela Empresa de Energia Elétrica Enel. A programação completa está disponível no site