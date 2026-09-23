Material apreendido com o homem - Foto: Divulgação/107ª DP

Material apreendido com o homemFoto: Divulgação/107ª DP

Publicado 23/09/2026 15:09





As investigações começaram quando uma das vítimas compareceu à delegacia para denunciar as contínuas ameaças e cobranças ostensivas que vinha sofrendo. O denunciante relatou que, mesmo já tendo quitado mais do que o dobro do valor original do empréstimo, a dívida parecia nunca ter fim devido às taxas abusivas. A situação levou a vítima a pedir demissão do emprego para tentar quitar o débito com os valores da rescisão do contrato de trabalho.



Enquanto prestava depoimento na unidade policial, a vítima voltou a receber mensagens de texto e áudios no WhatsApp contendo novos xingamentos, cobranças e ameaças graves. Os agentes acompanharam as interações em tempo real e decidiram agir imediatamente. Um homem de 31 anos foi preso em flagrante no bairro Jatobá, em Paraíba do Sul, suspeito de atuar como agiota e extorquir pessoas com juros abusivos. A prisão foi realizada em uma ação conjunta entre policiais civis da 107ª DP e policiais militares da 2ª Cia do 38° Batalhão durante a noite de terça-feira (22)As investigações começaram quando uma das vítimas compareceu à delegacia para denunciar as contínuas ameaças e cobranças ostensivas que vinha sofrendo. O denunciante relatou que, mesmo já tendo quitado mais do que o dobro do valor original do empréstimo, a dívida parecia nunca ter fim devido às taxas abusivas. A situação levou a vítima a pedir demissão do emprego para tentar quitar o débito com os valores da rescisão do contrato de trabalho.Enquanto prestava depoimento na unidade policial, a vítima voltou a receber mensagens de texto e áudios no WhatsApp contendo novos xingamentos, cobranças e ameaças graves. Os agentes acompanharam as interações em tempo real e decidiram agir imediatamente.

Apreensão de arsenal e cadernos de anotações

Com base no flagrante, as equipes se deslocaram até a residência do suspeito. No local, o homem foi localizado e detido. Durante as buscas no quarto do investigado, os agentes apreenderam uma pistola calibre .380, um revólver calibre .38 e 150 munições de diversos calibres (como .380, .38, .12, .22, .32 e 9mm), além de cápsulas deflagradas, projéteis e três carregadores de pistola.

Também foram recolhidos acessórios táticos para armas de fogo, incluindo lanterna, mira laser, speed jet e quebra-chamas, e um caderno contendo nomes e valores, material que passará por perícia para desdobramento das investigações sobre outros possíveis lesados.



O detido, que já possui histórico criminal por ameaça e tentativa de homicídio, foi autuado em flagrante pelos crimes de extorsão e usura, permanecendo à disposição da Justiça.