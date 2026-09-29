Caso aconteceu no bairro Jatobá - Foto: IA/OpenAI

Caso aconteceu no bairro JatobáFoto: IA/OpenAI

Publicado 29/09/2026 09:18

Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar na manhã do último sábado (26), no bairro Jatobá, conhecido como Grotão, em Paraíba do Sul . Uma mulher de 47 anos sofreu um ferimento na mão durante uma briga envolvendo seu ex-companheiro, de 27 anos. O homem foi detido e acabou preso em flagrante sob a acusação de tentativa de feminicídio.

De acordo com o depoimento prestado pela vítima aos agentes, ela estava no interior de sua residência quando escutou barulhos suspeitos vindos da área dos fundos do imóvel. Ao averiguar, percebeu que o ex-companheiro havia invadido a propriedade. Conforme o relato da moradora, o suspeito portava duas facas e iniciou uma sequência de ofensas e ameaças ostensivas, motivadas por ciúmes. Durante a discussão, o indivíduo teria avançado em sua direção com uma das armas brancas. Na tentativa de se defender do ataque, a mulher sofreu um ferimento no membro superior, necessitando de encaminhamento imediato para atendimento médico em uma unidade hospitalar da região.

O 38º Batalhão de Polícia Militar foi acionado para intervir e conseguiu localizar o suspeito nas proximidades. No momento da abordagem, os policiais realizaram buscas, porém as facas mencionadas pela vítima não foram encontradas. Interrogado pela equipe, o homem apresentou uma versão divergente dos fatos. Ele declarou ser usuário de entorpecentes e informou que se encontra em situação de rua. Em sua defesa, alegou ter ido até o local a convite da própria ex-companheira, que teria prometido fornecer-lhe alimento. Afirmou ainda que houve um desentendimento verbal e que a lesão na mão da mulher teria sido provocada acidentalmente, no momento em que ela se chocou contra o portão da residência.

Ambas as versões foram apresentadas na Central de Flagrantes da 108ª Delegacia de Polícia. Após examinar os elementos colhidos e as declarações prestadas, foi feita a prisão do suspeito com enquadramento na Lei Maria da Penha. A vítima manifestou formalmente o desejo de representar criminalmente contra o ex-companheiro e solicitou a concessão de medidas protetivas de urgência. A Polícia Civil prosseguirá com as investigações para esclarecer integralmente a dinâmica da ocorrência.