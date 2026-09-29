Caso aconteceu no bairro JatobáFoto: IA/OpenAI
Homem é preso por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira em Paraíba do Sul
Homem de 27 anos invadiu a residência da vítima no bairro Jatobá e acabou autuado em flagrante no âmbito da Lei Maria da Penha
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Homem é preso por extorsão e posse ilegal de armas de fogo em Paraíba do Sul
Homem de 31 anos cobrava juros abusivos, ameaçava vítima pelo WhatsApp e mantinha um arsenal de armas, munições e anotações financeiras em sua residência no bairro Jatobá
Carreta e ônibus escolar colidem na BR-393, em Paraíba do Sul
Coletivo estava apenas com o motorista; ninguém ficou ferido no acidente
Festival Energia para Ler inicia 6ª temporada com programação gratuita em Paraíba do Sul
Evento acontece entre os dias 22 e 24 de setembro no Centro Cultural, que fica na Avenida Prefeito Bento Gonçalves Pereira, no Centro
Polícia apreende drogas e simulacro de pistola no Amapá, em Paraíba do Sul
Trabalho dos policiais ocorreu após moradores denunciarem que criminosos estariam escondendo materiais na região
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