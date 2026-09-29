Caso aconteceu no bairro JatobáFoto: IA/OpenAI

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Enzo Gabriel
Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar na manhã do último sábado (26), no bairro Jatobá, conhecido como Grotão, em Paraíba do Sul. Uma mulher de 47 anos sofreu um ferimento na mão durante uma briga envolvendo seu ex-companheiro, de 27 anos. O homem foi detido e acabou preso em flagrante sob a acusação de tentativa de feminicídio.
De acordo com o depoimento prestado pela vítima aos agentes, ela estava no interior de sua residência quando escutou barulhos suspeitos vindos da área dos fundos do imóvel. Ao averiguar, percebeu que o ex-companheiro havia invadido a propriedade. Conforme o relato da moradora, o suspeito portava duas facas e iniciou uma sequência de ofensas e ameaças ostensivas, motivadas por ciúmes. Durante a discussão, o indivíduo teria avançado em sua direção com uma das armas brancas. Na tentativa de se defender do ataque, a mulher sofreu um ferimento no membro superior, necessitando de encaminhamento imediato para atendimento médico em uma unidade hospitalar da região.
O 38º Batalhão de Polícia Militar foi acionado para intervir e conseguiu localizar o suspeito nas proximidades. No momento da abordagem, os policiais realizaram buscas, porém as facas mencionadas pela vítima não foram encontradas. Interrogado pela equipe, o homem apresentou uma versão divergente dos fatos. Ele declarou ser usuário de entorpecentes e informou que se encontra em situação de rua. Em sua defesa, alegou ter ido até o local a convite da própria ex-companheira, que teria prometido fornecer-lhe alimento. Afirmou ainda que houve um desentendimento verbal e que a lesão na mão da mulher teria sido provocada acidentalmente, no momento em que ela se chocou contra o portão da residência.
Ambas as versões foram apresentadas na Central de Flagrantes da 108ª Delegacia de Polícia. Após examinar os elementos colhidos e as declarações prestadas, foi feita a prisão do suspeito com enquadramento na Lei Maria da Penha. A vítima manifestou formalmente o desejo de representar criminalmente contra o ex-companheiro e solicitou a concessão de medidas protetivas de urgência. A Polícia Civil prosseguirá com as investigações para esclarecer integralmente a dinâmica da ocorrência.