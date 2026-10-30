Cantora é a primeira artista de Paraíba do Sul a concorrer à premiação - Foto: Divulgação/PMPS

Cantora é a primeira artista de Paraíba do Sul a concorrer à premiaçãoFoto: Divulgação/PMPS

Publicado 30/10/2026 07:22 | Atualizado 30/10/2026 07:23





A lista de indicados à 27ª edição do Latin Grammy Awards foi divulgada pela Academia Latina da Gravação em 16 de setembro. A cerimônia está marcada para 12 de novembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Na categoria, LuDom disputa o prêmio com Anitta, Marina Sena, Luedji Luna e Jenni Mosello.



A indicação representa um marco para o município, já que a cantora é a primeira artista nascida em Paraíba do Sul a concorrer à premiação. O reconhecimento também destaca uma trajetória construída de forma independente, com trabalhos que aproximam a música brasileira da cultura afro-diaspórica e apresentações realizadas no Brasil e no exterior. A cantora, compositora e produtora musical LuDom, natural de Paraíba do Sul, no Centro-Sul Fluminense, recebeu uma indicação ao Grammy Latino 2026 e foi homenageada pela Câmara Municipal em reconhecimento à conquista. A artista concorre na categoria Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, com o disco homônimo Ludom, e recebeu uma Moção de Aplausos do Legislativo municipal por sua trajetória e projeção internacional.A lista de indicados à 27ª edição do Latin Grammy Awards foi divulgada pela Academia Latina da Gravação em 16 de setembro. A cerimônia está marcada para 12 de novembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Na categoria, LuDom disputa o prêmio com Anitta, Marina Sena, Luedji Luna e Jenni Mosello.A indicação representa um marco para o município, já que a cantora é a primeira artista nascida em Paraíba do Sul a concorrer à premiação. O reconhecimento também destaca uma trajetória construída de forma independente, com trabalhos que aproximam a música brasileira da cultura afro-diaspórica e apresentações realizadas no Brasil e no exterior.

Câmara entrega Moção de Aplausos à artista

A homenagem foi realizada pela Câmara Municipal de Paraíba do Sul, que concedeu à cantora uma Moção de Aplausos pela indicação ao Grammy Latino. A iniciativa reconhece o trabalho desenvolvido pela artista ao longo dos anos e sua contribuição para a projeção do nome da cidade no cenário cultural.



O prefeito Julio Canelinha também comemorou a conquista e ressaltou a ligação pessoal com a cantora, com quem estudou. Segundo ele, a indicação representa motivo de orgulho para a população e pode servir de inspiração para jovens que desejam seguir carreira artística.



“Fico muito feliz e orgulhoso em ver Ludom, com quem estudei, conquistar esse reconhecimento e levar o nome de Paraíba do Sul tão longe. Essa conquista mostra que cultura não é gasto, é investimento. Que sua trajetória inspire outros jovens da nossa cidade a acreditarem em seus sonhos. Parabéns, Ludom! Estamos na torcida!”, declarou.

Artista integra lista de representantes da música brasileira

Além da indicação individual, LuDom integra o grupo de artistas negros brasileiros que aparecem entre os concorrentes desta edição do Grammy Latino. A lista também inclui nomes como Emicida, Djavan, BK', Ajuliacosta, Budah, Urias, Criolo, Leci Brandão, Bia Ferreira e Psirico, em diferentes categorias.



A indicação coloca a cantora de Paraíba do Sul entre os destaques da música brasileira na premiação e amplia a visibilidade de sua trajetória no mercado internacional. Para o município, o reconhecimento também representa uma oportunidade de projeção cultural, com uma artista local concorrendo em uma das principais categorias da música latino-americana.