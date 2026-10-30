Cantora é a primeira artista de Paraíba do Sul a concorrer à premiaçãoFoto: Divulgação/PMPS
A lista de indicados à 27ª edição do Latin Grammy Awards foi divulgada pela Academia Latina da Gravação em 16 de setembro. A cerimônia está marcada para 12 de novembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Na categoria, LuDom disputa o prêmio com Anitta, Marina Sena, Luedji Luna e Jenni Mosello.
A indicação representa um marco para o município, já que a cantora é a primeira artista nascida em Paraíba do Sul a concorrer à premiação. O reconhecimento também destaca uma trajetória construída de forma independente, com trabalhos que aproximam a música brasileira da cultura afro-diaspórica e apresentações realizadas no Brasil e no exterior.
Câmara entrega Moção de Aplausos à artista
O prefeito Julio Canelinha também comemorou a conquista e ressaltou a ligação pessoal com a cantora, com quem estudou. Segundo ele, a indicação representa motivo de orgulho para a população e pode servir de inspiração para jovens que desejam seguir carreira artística.
“Fico muito feliz e orgulhoso em ver Ludom, com quem estudei, conquistar esse reconhecimento e levar o nome de Paraíba do Sul tão longe. Essa conquista mostra que cultura não é gasto, é investimento. Que sua trajetória inspire outros jovens da nossa cidade a acreditarem em seus sonhos. Parabéns, Ludom! Estamos na torcida!”, declarou.
Artista integra lista de representantes da música brasileira
A indicação coloca a cantora de Paraíba do Sul entre os destaques da música brasileira na premiação e amplia a visibilidade de sua trajetória no mercado internacional. Para o município, o reconhecimento também representa uma oportunidade de projeção cultural, com uma artista local concorrendo em uma das principais categorias da música latino-americana.
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