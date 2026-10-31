Cirurgia por vídeo realizada em Paraíba do Sul - Foto: DIvulgação/PMPS

Cirurgia por vídeo realizada em Paraíba do SulFoto: DIvulgação/PMPS

Publicado 31/10/2026 20:51





A técnica utiliza equipamentos que permitem ao cirurgião acompanhar, em tempo real, imagens da região operada. Em determinadas intervenções, o procedimento é realizado por meio de pequenas incisões, dispensando cortes maiores. Dependendo do tipo de cirurgia e das condições clínicas do paciente, a abordagem pode contribuir para reduzir o trauma cirúrgico e favorecer uma recuperação mais rápida.



A realização da cirurgia foi apresentada pela Prefeitura como um marco para a saúde pública da cidade. O procedimento contou com a participação da equipe médica responsável e também teve o relato do paciente atendido, que compartilhou sua experiência. A administração municipal, no entanto, não informou qual foi a cirurgia realizada nem divulgou detalhes sobre o quadro clínico ou o período de recuperação.



A novidade ocorre em meio a outras iniciativas voltadas à ampliação da assistência médica no município. Entre elas está o programa Emagrecer Saudável, que oferece acompanhamento especializado para pessoas com obesidade. Nesta primeira etapa, a previsão é atender 250 pacientes, prioritariamente aqueles com índice de massa corporal (IMC) acima de 40 e que apresentem doenças associadas à condição. A rede municipal de saúde de Paraíba do Sul realizou, neste mês, a primeira cirurgia por vídeo da história do município. O procedimento representa a ampliação dos recursos disponíveis para atendimento à população e a incorporação de uma nova modalidade de abordagem cirúrgica na rede pública local.A técnica utiliza equipamentos que permitem ao cirurgião acompanhar, em tempo real, imagens da região operada. Em determinadas intervenções, o procedimento é realizado por meio de pequenas incisões, dispensando cortes maiores. Dependendo do tipo de cirurgia e das condições clínicas do paciente, a abordagem pode contribuir para reduzir o trauma cirúrgico e favorecer uma recuperação mais rápida.A realização da cirurgia foi apresentada pela Prefeitura como um marco para a saúde pública da cidade. O procedimento contou com a participação da equipe médica responsável e também teve o relato do paciente atendido, que compartilhou sua experiência. A administração municipal, no entanto, não informou qual foi a cirurgia realizada nem divulgou detalhes sobre o quadro clínico ou o período de recuperação.A novidade ocorre em meio a outras iniciativas voltadas à ampliação da assistência médica no município. Entre elas está o programa Emagrecer Saudável, que oferece acompanhamento especializado para pessoas com obesidade. Nesta primeira etapa, a previsão é atender 250 pacientes, prioritariamente aqueles com índice de massa corporal (IMC) acima de 40 e que apresentem doenças associadas à condição.

Programa oferece acompanhamento multidisciplinar

O Emagrecer Saudável prevê atendimento com profissionais de diferentes especialidades, incluindo endocrinologista, nutricionista e psicólogo. A proposta é estabelecer planos de cuidado individualizados, com acompanhamento ao longo do tratamento, considerando as necessidades de cada paciente.



O acesso ao programa ocorre mediante avaliação e encaminhamento médico realizados em uma Unidade Básica de Saúde (UBS). A iniciativa busca ampliar a assistência a pessoas que necessitam de acompanhamento especializado para o tratamento da obesidade, condição que pode estar associada a outros problemas de saúde.



Outra ação em andamento é o programa Saúde no Bairro, que leva consultas com médicos especialistas e exames de ultrassonografia a diferentes comunidades de Paraíba do Sul. A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso dos moradores aos serviços da rede municipal, reduzindo a necessidade de deslocamentos para a realização de consultas e procedimentos.

Prefeitura destaca ampliação dos serviços

Para o prefeito Júlio Canelinha, a realização da primeira cirurgia por vídeo representa uma conquista para o município e integra os esforços para ampliar a capacidade de atendimento da rede pública.



"Esse é um momento histórico para a nossa cidade. Estamos trabalhando para que a população de Paraíba do Sul tenha cada vez mais acesso a serviços de saúde, com novos recursos, atendimento especializado e cuidado com as pessoas. Essa primeira cirurgia por vídeo é uma conquista que nos orgulha e mostra a importância de continuar avançando", destacou.