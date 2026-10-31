Cirurgia por vídeo realizada em Paraíba do SulFoto: DIvulgação/PMPS
A técnica utiliza equipamentos que permitem ao cirurgião acompanhar, em tempo real, imagens da região operada. Em determinadas intervenções, o procedimento é realizado por meio de pequenas incisões, dispensando cortes maiores. Dependendo do tipo de cirurgia e das condições clínicas do paciente, a abordagem pode contribuir para reduzir o trauma cirúrgico e favorecer uma recuperação mais rápida.
A realização da cirurgia foi apresentada pela Prefeitura como um marco para a saúde pública da cidade. O procedimento contou com a participação da equipe médica responsável e também teve o relato do paciente atendido, que compartilhou sua experiência. A administração municipal, no entanto, não informou qual foi a cirurgia realizada nem divulgou detalhes sobre o quadro clínico ou o período de recuperação.
A novidade ocorre em meio a outras iniciativas voltadas à ampliação da assistência médica no município. Entre elas está o programa Emagrecer Saudável, que oferece acompanhamento especializado para pessoas com obesidade. Nesta primeira etapa, a previsão é atender 250 pacientes, prioritariamente aqueles com índice de massa corporal (IMC) acima de 40 e que apresentem doenças associadas à condição.
Programa oferece acompanhamento multidisciplinar
O acesso ao programa ocorre mediante avaliação e encaminhamento médico realizados em uma Unidade Básica de Saúde (UBS). A iniciativa busca ampliar a assistência a pessoas que necessitam de acompanhamento especializado para o tratamento da obesidade, condição que pode estar associada a outros problemas de saúde.
Outra ação em andamento é o programa Saúde no Bairro, que leva consultas com médicos especialistas e exames de ultrassonografia a diferentes comunidades de Paraíba do Sul. A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso dos moradores aos serviços da rede municipal, reduzindo a necessidade de deslocamentos para a realização de consultas e procedimentos.
Prefeitura destaca ampliação dos serviços
"Esse é um momento histórico para a nossa cidade. Estamos trabalhando para que a população de Paraíba do Sul tenha cada vez mais acesso a serviços de saúde, com novos recursos, atendimento especializado e cuidado com as pessoas. Essa primeira cirurgia por vídeo é uma conquista que nos orgulha e mostra a importância de continuar avançando", destacou.
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