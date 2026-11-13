Vista aérea de Paraíba do Sul - Foto: PMPS

Vista aérea de Paraíba do SulFoto: PMPS

Publicado 13/11/2026 19:45

Entre fontes de águas minerais, construções históricas e paisagens naturais, Paraíba do Sul reúne atrações que ajudam a contar diferentes capítulos da história do Rio de Janeiro. Localizado na região Centro-Sul Fluminense, o município aposta na valorização do patrimônio cultural e em eventos para ampliar sua presença entre os destinos turísticos do interior do estado.





Um dos principais cartões-postais é o Parque das Águas Minerais Salutaris, no distrito de mesmo nome. O espaço abriga fontes naturais com diferentes características, incluindo águas alcalinas, magnesianas e ferruginosas. A exploração dessas propriedades contribuiu para a formação da identidade turística local e deu origem ao título de Rainha das Águas Minerais, pelo qual a cidade é conhecida. Além de suas fontes, o parque funciona como espaço de lazer e recebe atividades culturais e eventos. LEIA MAIS: Conheça a história e os atrativos de Areal, a Capital da Uva do RJ Um dos principais cartões-postais é o Parque das Águas Minerais Salutaris, no distrito de mesmo nome. O espaço abriga fontes naturais com diferentes características, incluindo águas alcalinas, magnesianas e ferruginosas. A exploração dessas propriedades contribuiu para a formação da identidade turística local e deu origem ao título de Rainha das Águas Minerais, pelo qual a cidade é conhecida. Além de suas fontes, o parque funciona como espaço de lazer e recebe atividades culturais e eventos.





No distrito está o Outro ponto que desperta interesse está no distrito de Inconfidência, também conhecido como Sebollas. A localidade possui uma ligação histórica com Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, um dos principais personagens da Inconfidência Mineira.No distrito está o Museu Sacro-Histórico de Tiradentes , que preserva parte dos restos mortais do inconfidente, além de objetos e registros relacionados à sua trajetória. O espaço transforma Sebollas em um importante destino para quem deseja conhecer mais sobre o movimento que marcou a luta contra o domínio português no período colonial.

Construções que contam a história

O centro de Paraíba do Sul também concentra referências importantes do patrimônio arquitetônico fluminense. Entre elas está a Ponte da Parahyba, inaugurada em 1857 e idealizada pelo Barão de Mauá, com projeto associado ao engenheiro Júlio Frederico Koeler. A construção representou um avanço para a circulação de pessoas e mercadorias na região.



Outro destaque é o Teatro Mariano Aranha, que atualmente abriga a Fundação Cultural. O espaço tem uma curiosidade especial na história da música brasileira: foi ali que Ary Barroso apresentou publicamente, pela primeira vez, a canção "Aquarela do Brasil".



Já o Palacete Ribeiro de Sá, antiga construção histórica que hoje funciona como sede da Prefeitura, integra o conjunto arquitetônico do município. A antiga estação ferroviária também ganhou uma nova função e abriga o Centro Cultural Maria de Lourdes Tavares, espaço dedicado à cultura e ao artesanato, com destaque para os tradicionais bordados locais.



Na Praça São João Marcos, conhecida como Jardim Velho, outro detalhe chama a atenção: as palmeiras imperiais plantadas em 1868 e organizadas no formato de uma Cruz de Malta.



Para quem prefere atividades ao ar livre, a Pedra da Tocaia oferece uma vista panorâmica da cidade e das montanhas da região. O local é procurado por visitantes interessados em caminhadas e no contato com a natureza.

Da rota do ouro à produção cafeeira

A história de Paraíba do Sul está relacionada à abertura do Caminho Novo, rota criada para facilitar o transporte do ouro extraído em Minas Gerais até o Rio de Janeiro. A região passou a receber viajantes e expedições que circulavam pelo trajeto.



Em 1681, Garcia Rodrigues Paes, filho do bandeirante Fernão Dias, identificou uma área estratégica às margens do Rio Paraíba do Sul. Dois anos depois, instalou a Fazenda Paraíba, que passou a fornecer alimentos e mantimentos para quem percorria a região.



Com a conclusão do Caminho Novo, em 1704, o povoado ganhou importância. Posteriormente, o desenvolvimento da produção cafeeira também contribuiu para a economia e para a formação de propriedades rurais que marcaram o Vale do Paraíba durante o século XIX.



A localidade foi elevada à condição de freguesia em 1756 e conquistou autonomia político-administrativa em 15 de janeiro de 1833, quando foi criada a Vila de Paraíba do Sul. A elevação à categoria de cidade ocorreu em 20 de dezembro de 1871.



Atualmente, o município possui 571,1 quilômetros quadrados e 42.063 habitantes, de acordo com o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A estimativa populacional para 2026 é de 44.485 moradores. Em 2026, são 193 anos de emancipação.



Com quatro distritos: Paraíba do Sul, Salutaris, Inconfidência e Werneck, a cidade reúne atrativos históricos, religiosos, culturais e naturais. A gastronomia, a produção de doces artesanais, os alambiques e a atividade rural também integram as possibilidades de experiências para quem visita o município.