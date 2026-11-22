Smart City Expo World Congress 2026 - Foto: Divulgação/Sebrae

Smart City Expo World Congress 2026Foto: Divulgação/Sebrae

Publicado 22/11/2026 00:04 | Atualizado 22/11/2026 00:04



O prefeito de Paraíba do Sul , Júlio Canelinha, participou da Smart City Expo World Congress 2026, realizada em Barcelona, na Espanha. O evento, considerado a maior feira de cidades inteligentes do mundo, reuniu representantes de diferentes países para apresentar tecnologias, projetos e experiências voltados à modernização dos municípios. Esta foi a terceira participação do chefe do Executivo sul-paraibano na programação internacional.

A agenda ocorreu na primeira semana de novembro, durante uma missão promovida pelo Sebrae Rio, que reuniu gestores públicos de 14 municípios do Estado do Rio de Janeiro. Durante a viagem, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer iniciativas desenvolvidas no exterior e acompanhar discussões sobre alternativas para melhorar a administração pública.



Entre os assuntos abordados estiveram mobilidade urbana, governança e prestação de serviços públicos. Para Canelinha, a participação permite conhecer soluções que já foram testadas em outras cidades e avaliar como experiências semelhantes podem contribuir para enfrentar problemas comuns aos municípios do interior.



O prefeito destacou especialmente questões como segurança, infraestrutura e mobilidade, além da qualidade dos serviços oferecidos à população. Segundo ele, o contato com gestores de diferentes países também possibilita a troca de informações sobre desafios que, apesar das diferenças entre as cidades, fazem parte da realidade de diversas administrações municipais.



“A cada edição temos a oportunidade de conhecer novas tecnologias, acompanhar iniciativas de outras cidades e conversar com gestores de diferentes países sobre desafios que também fazem parte da nossa realidade, como segurança, mobilidade, infraestrutura e qualidade dos serviços públicos. Levo comigo novos aprendizados e a satisfação de representar Paraíba do Sul em um encontro internacional tão importante”, afirmou.

Experiências para a gestão pública

A Smart City Expo World Congress reúne empresas, especialistas, autoridades e representantes de governos interessados em discutir o futuro das cidades. A programação apresenta soluções relacionadas à inovação tecnológica e ao planejamento urbano, com iniciativas que buscam tornar os serviços públicos mais eficientes.



A participação de Paraíba do Sul na missão foi organizada dentro de uma proposta de aproximação entre os municípios fluminenses e experiências internacionais. A expectativa é que o conhecimento obtido durante a viagem possa contribuir para o desenvolvimento de projetos e políticas públicas nas cidades representadas.



Além de Canelinha, a comitiva do Centro-Sul Fluminense contou com o prefeito de Areal, Gutinho Bernardes, e a secretária de Obras do município, Isabela Bernardes. Durante a agenda, Areal iniciou tratativas para um possível acordo de cidades-irmãs com Lérida, na Espanha, após reunião entre os prefeitos dos dois municípios.

Material será disponibilizado gratuitamente



Os conhecimentos reunidos durante a missão internacional deverão ser compartilhados com outras administrações municipais do estado. O Sebrae Rio informou que pretende consolidar as experiências e propostas observadas em Barcelona em um e-book gratuito de soluções urbanas.



O material será disponibilizado para auxiliar os gestores no planejamento de políticas públicas e permitir que municípios que não participaram diretamente da viagem também tenham acesso às referências apresentadas durante o evento.



Jorge Pinho, coordenador do Sebrae Rio no Centro-Sul Fluminense, destacou que a participação dos representantes municipais demonstra o interesse da região em acompanhar novas alternativas para a gestão pública. Segundo ele, as ferramentas e conexões estabelecidas durante a missão serão compartilhadas com outras cidades.



Pinho também ressaltou que investimentos em desburocratização, mobilidade e infraestrutura inteligente podem contribuir para fortalecer o ambiente econômico dos municípios. Na avaliação do coordenador, a modernização dos serviços públicos cria condições mais favoráveis para o desenvolvimento das micro e pequenas empresas, com reflexos na geração de emprego e renda.