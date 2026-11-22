Smart City Expo World Congress 2026Foto: Divulgação/Sebrae
Entre os assuntos abordados estiveram mobilidade urbana, governança e prestação de serviços públicos. Para Canelinha, a participação permite conhecer soluções que já foram testadas em outras cidades e avaliar como experiências semelhantes podem contribuir para enfrentar problemas comuns aos municípios do interior.
O prefeito destacou especialmente questões como segurança, infraestrutura e mobilidade, além da qualidade dos serviços oferecidos à população. Segundo ele, o contato com gestores de diferentes países também possibilita a troca de informações sobre desafios que, apesar das diferenças entre as cidades, fazem parte da realidade de diversas administrações municipais.
“A cada edição temos a oportunidade de conhecer novas tecnologias, acompanhar iniciativas de outras cidades e conversar com gestores de diferentes países sobre desafios que também fazem parte da nossa realidade, como segurança, mobilidade, infraestrutura e qualidade dos serviços públicos. Levo comigo novos aprendizados e a satisfação de representar Paraíba do Sul em um encontro internacional tão importante”, afirmou.
Experiências para a gestão pública
A participação de Paraíba do Sul na missão foi organizada dentro de uma proposta de aproximação entre os municípios fluminenses e experiências internacionais. A expectativa é que o conhecimento obtido durante a viagem possa contribuir para o desenvolvimento de projetos e políticas públicas nas cidades representadas.
Além de Canelinha, a comitiva do Centro-Sul Fluminense contou com o prefeito de Areal, Gutinho Bernardes, e a secretária de Obras do município, Isabela Bernardes. Durante a agenda, Areal iniciou tratativas para um possível acordo de cidades-irmãs com Lérida, na Espanha, após reunião entre os prefeitos dos dois municípios.
Material será disponibilizado gratuitamente
O material será disponibilizado para auxiliar os gestores no planejamento de políticas públicas e permitir que municípios que não participaram diretamente da viagem também tenham acesso às referências apresentadas durante o evento.
Jorge Pinho, coordenador do Sebrae Rio no Centro-Sul Fluminense, destacou que a participação dos representantes municipais demonstra o interesse da região em acompanhar novas alternativas para a gestão pública. Segundo ele, as ferramentas e conexões estabelecidas durante a missão serão compartilhadas com outras cidades.
Pinho também ressaltou que investimentos em desburocratização, mobilidade e infraestrutura inteligente podem contribuir para fortalecer o ambiente econômico dos municípios. Na avaliação do coordenador, a modernização dos serviços públicos cria condições mais favoráveis para o desenvolvimento das micro e pequenas empresas, com reflexos na geração de emprego e renda.
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