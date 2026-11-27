Pasta base e cocaína apreendidas no município - Foto: Divulgação/38º BPM

Pasta base e cocaína apreendidas no municípioFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 27/11/2026 14:44

Duas operações da Polícia Militar realizadas na quarta (25) e quinta-feira (26) resultaram na apreensão de grandes quantidades de drogas em diferentes localidades de Paraíba do Sul , no Centro-Sul Fluminense. As ações ocorreram nos bairros Liberdade e Caminho de Dentro e foram conduzidas por equipes do 38º Batalhão de Polícia Militar, com apoio do Batalhão de Ações com Cães (BAC) em uma das ocorrências.





Na manhã de quinta-feira (26), uma operação integrada na localidade da Pedreira, no bairro Liberdade, terminou com a apreensão de 2,09 quilos de um pó branco com características de pasta base de cocaína e 1.750 pinos da droga.



Segundo a Polícia Militar, as equipes realizavam buscas na Rua Norberto Coutinho quando um cão farejador indicou a presença de material ilícito em uma servidão de acesso a um imóvel desabitado. Durante a verificação, os policiais encontraram os entorpecentes escondidos no local.



De acordo com a corporação, os pinos de cocaína tinham inscrições relacionadas a uma facção criminosa e seriam comercializados por R$ 30 cada. A PM estima que a apreensão represente um prejuízo de aproximadamente R$ 200 mil ao tráfico de drogas.



Todo o material foi encaminhado à 107ª Delegacia de Polícia (DP), onde a ocorrência foi registrada. Não houve informações sobre prisões durante a ação. LEIA MAIS: Prefeito de Paraíba do Sul participa de feira de cidades inteligentes na Espanha Na manhã de quinta-feira (26), uma operação integrada na localidade da Pedreira, no bairro Liberdade, terminou com a apreensão de 2,09 quilos de um pó branco com características de pasta base de cocaína e 1.750 pinos da droga.Segundo a Polícia Militar, as equipes realizavam buscas na Rua Norberto Coutinho quando um cão farejador indicou a presença de material ilícito em uma servidão de acesso a um imóvel desabitado. Durante a verificação, os policiais encontraram os entorpecentes escondidos no local.De acordo com a corporação, os pinos de cocaína tinham inscrições relacionadas a uma facção criminosa e seriam comercializados por R$ 30 cada. A PM estima que a apreensão represente um prejuízo de aproximadamente R$ 200 mil ao tráfico de drogas.Todo o material foi encaminhado à 107ª Delegacia de Polícia (DP), onde a ocorrência foi registrada. Não houve informações sobre prisões durante a ação.

Acampamento do tráfico desmantelado

Na manhã de quarta-feira (25), outra operação do 38º BPM resultou na apreensão de mais de três quilos de maconha, 258 pedras de crack e materiais utilizados no tráfico de drogas, na localidade conhecida como Morro do Trator, no bairro Caminho de Dentro.



A ação foi realizada após informações do Serviço de Inteligência indicarem a presença de suspeitos em uma área de mata. Os policiais montaram um cerco tático e fizeram buscas pelo terreno, onde localizaram e desmantelaram um acampamento que, segundo a corporação, era utilizado como ponto de apoio por integrantes do tráfico.



No local, foram encontrados dois tabletes de maconha prensada, com peso total de dois quilos, além de 50 porções da mesma droga, que somavam aproximadamente um quilo. Também foram apreendidas 258 pedras de crack, um galão de cinco litros e outros 39 frascos de lança-perfume, um rádio transmissor, uma barraca de acampamento e uma calça camuflada.



Todo o material recolhido foi levado para a 107ª DP, onde ficou apreendido. Assim como na ocorrência de quinta-feira, não foram divulgadas informações sobre prisões.

