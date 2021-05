Por Persante Baldoni

Publicado 10/05/2021 20:38 | Atualizado 10/05/2021 21:18

Pós-graduada em Segurança no Trânsito, Formada no curso superior Ensino social e Técnica em enfermagem trabalha no serviço público desde 2004, nascida na vila de pescadores de Picinguaba, em Ubatuba.

Estiveram presentes no evento o Secretário de Segurança e Ordem Pública Dr. Marcello Russo, Sra. Elizabeth Silva Soares, Vereadora Flora, o Vice-prefeito Isacs Cordeiro e nosso Prefeito Luciano Oliveira Vidal e autoridades locais.

A comandante Elizabete disse na ocasião que “Sinto-me honrada em comandar a Guarda Municipal de Paraty, uma função que requer ao mesmo tempo coragem para aceitar o novo desafio e de grande responsabilidade pois trata-se de uma instituição de relevante função do estado, responsável pela lei e a ordem em nosso município, sinto-me honrada em representar a mulher quebrando o paradigma para meninas que sonham em desempenhar funções de chefia e liderança” , “nós somos capazes sim! Convoco todo o corpo da guarda municipal ao compartilhamento dessa missão afim de que possamos engrandecer nacionalmente nossa instituição, como exemplo a ser seguido. Ao Longo dessa gestão convoco toda tropa. A desempenhar nosso trabalho com obediência aos ditames legais. Amor ao município de Paraty e a toda população.