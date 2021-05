Por O Dia

Publicado 11/05/2021 06:13 | Atualizado 11/05/2021 06:19

Paraty tem novo comando na PM

O Capitão Igor está há quinze anos na Polícia, já comandou uma UPP na cidade do Rio de Janeiro e trabalhou em batalhões Operacionais cidade, foi comandante em Angra dos Reis em 2014 e 2015 e agora está no comandado do DPO de Paraty.

O chefe da polícia conta que em Paraty encontrou uma situação muito atípica, “aqui é um local de costeira com muitas ilhas e que teve um ganho populacional muito grande nos últimos anos, essas características exigem um trabalho intenso de inteligência da nossa parte”.

O DPO sofreu na sua chegada uma baixa no efetivo, alguns homens foram transferidos, mas o Capitão conseguiu através de um trabalho de estudo estatístico de produção, avaliar as condições da cidade e começar o trabalho no intuito de diminuir a criminalidade na cidade.

A principal mudança feita pelo Capitão foi transferir o policiamento que antes era fixo em alguns pontos da cidade e que agora a Força fica em movimento, com mais dinamismo nas ações, cada dia em um local diferente para dificultar a formação de rotas de fuga e desvio. Com esse dinamismo funcionando aumentaram consideravelmente o número de prisões na cidade.

No começo do ano a companhia recebeu mais duas viaturas e mais uma terceira viatura que está chegando. É importante ressaltar o Ceproes, o programa faz o convênio entre a Prefeitura e Polícia Militar para aumentar o contingente nas ruas. Por exemplo através desse convênio foi possível uma viatura no Centro Histórico, essa viatura ficará pelo menos de 12 a 16 horas no Centro Histórico para uma maior segurança do cidadão e dos turistas.

O novo Capitão trabalha com dados e esses dados mostram que o maior número de homicídios acontece na Ilha das Cobras e Mangueira, devido a uma disputa territorial muito antiga e com uma divisão limítrofe entre os bairros praticamente nula, são ruas, vielas onde as disputas acontecem. É um local de grande densidade demográfica e de grande carência. Condado e Pantanal também são tidos como bairros onde existe essa rivalidade, mas a distância física entre os bairros dificulta o número de embates fatais.

Segundo o Capitão hoje nós temos em Paraty duas Facções, o CV, Comando Vermelho e o TCP Terceiro Comando Puro, a Ilha das Cobras é Comando Vermelho juntamente com o Condado e Chácara, e o TCP é Pantanal e Mangueira.