Barreiras Sanitárias Persante Baldoni

Por Persante Baldoni

Publicado 11/05/2021 06:55 | Atualizado 11/05/2021 08:35

A SMSOP em cumprimento às determinações dos Decretos Municipais, realiza Fiscalizações e Operações Ostensivas de Vigilância, Ordenamento e Policiamento.

*1) Total de 4.623 Veículos que retornaram a origem de destinos pela falta do Voucher e Requisitos de entrada na Cidade.

2) Um ônibus e uma van apreendidos, notificados e multados por infração ao decreto e ao CTB.

3) "Blitz" (REP) em pontos fixos para coibir infrações ao CTB e ao CP, foram aplicadas na ocasião 38 Multas e 13 remoções de veículos ao Depósito Público.

4) Removemos mais de 50 veículos sucata, 4 barcos de pesca e 1 rede de pesca, abandonados em via pública ao Depósito Municipal.

5) Efetuamos, após Ação Integrada com a PMERJ e PCERJ, Condução de 05 "Flanelinhas" Irregulares com inobservância da Lei para 167DP.

6) Prisão de Motorista portando Irregularmente Espingarda Cal.20 Municiada, Art. 14 Lei 10. 826/03.

7) Apreensão de "Cachorro" para Lar Temporário, após sofrer Crime de Maus-tratos no Bairro: Coriscão.

8) Fiscalização e Fechamento de Oficina Sem Alvará, praticando Crimes Ambientais de Poluição Urbana e Sonora, além de focos de Doenças constatados.

9) Prisão de Traficante Armado, oriundo de Caxias/ Baixada Fluminense; com Arma de Fogo Municiada e 50 Papelotes de Cocaína, no Distrito de Trindade, após Informe Anônimo, a Guarda Municipal integrada com Proeis efetuou a Prisão do Criminoso e Apreensões das Drogas, Arma de fogo e Munições.

10) A GM em Ação Integrada com a PCERJ prendeu traficante com 244 Pinos de Cocaína na Praia Grande.

11) Ações Integradas com a Secretaria do Meio Ambiente e com a Polícia Civil, através da 167 DP - Paraty para Coibir Crimes Ambientais como: Desmatamento e Construção Irregular em Área de preservação ambiental no São Roque.

12) Total de 13 "cavalos" soltos em via pública foram removidos para "Curral" face grave risco de dano a Integridade física dos Animais e das Pessoas que circulam nas Estradas.