Mostra de mini teatro de papel SESC

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 08:17 | Atualizado 11/05/2021 08:18

Mostra de mini teatro de papel

Como resultado das oficinas integradas do projeto Maré das Artes 2021, o Polo Sociocultural Sesc Paraty realiza a Mostra de mini teatro de papel, com vídeos publicados no canal do Youtube.

São nove vídeos de curta duração, que contam histórias divertidas, inusitadas e nostálgicas, todas com roteiro original. As alunas e os alunos começaram a trabalhar em março, numa oficina de escrita biográfica e autobiográfica, ministrada pelo escritor e jornalista Rodrigo Casarin. Na sequência, o artista visual Lauro Monteiro orientou o grupo em técnicas de desenho e colagem. Por fim, o Grupo Girino desenvolveu, junto com cada participante, a montagem do espetáculo de mini teatro de papel.

