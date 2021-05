68 papelotes de cocaína e R$150,00 em espécie 167 DP

Por Persante Baldoni

Publicado 19/05/2021 20:17

Hoje por volta das 16:00 horas uma das guarnições da Polícia Militar que fazia ronda no bairro da Patitiba foi abordada por transeuntes e informada que no local conhecido como “Beco do Bode”, perto de onde estavam, teria uma pessoa suspeita vendendo drogas na rua, foi então que a polícia fez o cerco ao beco e conseguiu prender o suspeito em flagrante.

O traficante estava com uma sacola com 68 papelotes de cocaína e R$150,00 em espécie. A guarnição voltou para a 167 DP para apresentação do caso para a autoridade policial.