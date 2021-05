Operação noturna no mar de Paraty

Pesca ilegal de camarão Persante Baldoni

Publicado 22/05/2021 00:32 | Atualizado 22/05/2021 01:00

O Secretário Municipal de Segurança e Ordem Pública, Marcello Russo, conta que após denuncia anônima foi montada uma operação que reuniu a Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, Secretaria Municipal de Pesca e Agricultura e a Defesa Civil de Paraty.

Foram capturadas três pessoas no momento em que jogavam parte da rede no mar, está embarcação veio de Angra dos Reis fazer a pesca de arrastão aqui no munício de Paraty, o problema é que esta modalidade está proibida neste momento, haja vista que estamos no período do defeso, onde este tipo de pesca é proibido. A intenção é proteger a procriação do camarão.

O Barco saiu para fiscalização às 18h e retornou às 20h com os três elementos e todos foram conduzidos a 167 DP.