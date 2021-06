Ações de longo prazo vão impactar na vida do paratyense - Persante Baldoni

Ações de longo prazo vão impactar na vida do paratyense Persante Baldoni

Por Persante Baldoni

Publicado 15/06/2021 23:05 | Atualizado 15/06/2021 23:05

secretária de Esportes e Lazer de Paraty, apresenta a ações de longo prazo

Em entrevista exclusiva Heloisa Bertino, secretária de Esportes e Lazer de Paraty, apresenta a ações de longo prazo que estão planejadas para Paraty, são elas:

Construção do Complexo Olímpico da Jabaquara, com piscina semiolímpica, ginásio poliesportivo, estádio de futebol com capacidade para 5000 pessoas, pista de Skate e quadra de tênis.

Construção do Centro esportivo da Barra do Corumbê, que terá um campo de futebol com arquibancada, ginásio Poliesportivo, quadra de futevôlei e vôlei de areia