Por Persante Baldoni

Publicado 17/06/2021 08:29

O prefeito Luciano Vidal está em Brasília dando sequência à agenda, O prefeito Vidal e seu Vice Pastor Isacs tiveram ontem com o presidente do MDB, Baleia Rossi, onde foi solicitado o apoio do partido para os projetos em Paraty também para ampliar o respaldo no Congresso.

Foram apresentadas as demandas da cidade nas áreas da Saúde, habitação, regularização fundiária e meio ambiente, os representantes paratyenses foram muito bem recebidos e o deputado prometeu visitar Paraty em breve.

Depois o encontro foi com o deputado Luiz Lima (PSL), que pretende apoiar com emendas nossos galpões sociais da Assistência Social e o projeto de uma piscina olímpica em Paraty, para idosos e jovens.

O prefeito e o vice se encontraram também com o deputado Josiel, integrante da base do governo e membro das comissões do meio ambiente e de educação da Câmara. Ele vai ajudar com verbas e com apoio para projetos como o gerenciamento costeiro e plano de manejo da Baía.

Por fim aconteceu uma reunião com a presidente do Iphan, junto com a deputada federal Rosângela, que tem apoiado muito. Foi discutida a entrega do título de Patrimônio Mundial, a regularização da passarela da Ilha das Cobras e a revisão da portaria 402. A presidente do Iphan orientou o prefeito Luciano Vidal a entrar com um recurso em defesa da passarela e vai definir uma agenda para a entrega do título em nossa cidade. “Agradeço muito a todos os deputados que nos receberam e à presidência do Iphan. Essas parcerias são fundamentais para o desenvolvimento da nossa cidade.” Afirmou o prefeito.