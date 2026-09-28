Paraty - Patrimônio da UnescoDivulgação/Reprodução Acervo de Paraty
Exposição reúne fotografias produzidas por alunos em Paraty
Mostra reúne diferentes olhares sobre pessoas, paisagens e cenas do cotidiano e pode ser visitada gratuitamente até 16 de outubro
Destino Lab Paraty seleciona cinco startups para soluções na cidade
Programa oferece até R$ 120 mil por projeto e prepara empresas para testar tecnologias voltadas ao turismo, resíduos e mobilidade em Paraty
Paraty recebe mutirão para negociação de dívidas até quinta-feira
Atendimento será realizado no Procon, com empresas presenciais e online; senhas serão distribuídas das 9h às 14h durante a ação
Capela Nossa Senhora das Dores reabre após anos fechada em Paraty
A reabertura foi marcada por uma missa e celebra a recuperação de um importante patrimônio histórico, cultural e religioso da cidade
Casal é flagrado pegando bebida em estabelecimento sem pagar em Paraty
Imagens divulgadas pelo alambique mostram a ação no Centro Histórico; proprietário pede atenção de outros comerciantes
Homem é preso após agredir e ameaçar ex-companheira em Paraty
Policiais da 167ª DP localizaram o suspeito no Centro da cidade após diligências; investigação apura participação de outros envolvidos
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