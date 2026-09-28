Paraty - Patrimônio da Unesco - Divulgação/Reprodução Acervo de Paraty

Paraty - Patrimônio da UnescoDivulgação/Reprodução Acervo de Paraty

Publicado 28/09/2026 21:43 | Atualizado 28/09/2026 21:59

A Prefeitura de Paraty, por meio da Coordenadoria da Juventude, em parceria com o Grupo Fotógrafos de Paraty, realiza uma exposição de fotos produzidas por alunos do curso de fotografia. A mostra reúne trabalhos desenvolvidos pelos participantes ao longo das atividades e apresenta diferentes formas de observar e registrar a cidade e o cotidiano.

Exposição reúne trabalho de estudantes do curso de fotografia Divulgação/PMP

A exposição está aberta ao público até o dia 16 de outubro, no Centro de Informações Turísticas (CIT), localizado na Praça do Chafariz, no Centro de Paraty. A visitação pode ser feita diariamente, das 9h às 18h.

Os trabalhos expostos foram produzidos durante o curso e refletem as experiências dos participantes com a fotografia. Entre os registros apresentados estão imagens de pessoas, paisagens e diferentes momentos do cotidiano, revelando perspectivas individuais desenvolvidas pelos alunos ao longo da formação.

A iniciativa busca valorizar a produção dos jovens do curso e proporcionar um espaço para que os trabalhos sejam apresentados à comunidade. Além de destacar a criatividade dos participantes, a exposição também aproxima o público da produção fotográfica desenvolvida por novos talentos da cidade.

A parceria com o Grupo Fotógrafos de Paraty contribui para ampliar o contato dos alunos com a fotografia e com diferentes possibilidades de expressão por meio das imagens. Durante o curso, os participantes tiveram a oportunidade de desenvolver conhecimentos e experimentar maneiras de registrar cenas e situações presentes no cotidiano.

Para o público, a mostra representa uma oportunidade de conhecer o resultado desse processo de aprendizagem e conferir os diferentes olhares dos participantes sobre Paraty e seus moradores.

A exposição permanece disponível para visitação até 16 de outubro, das 9h às 18h, no Centro de Informações Turísticas, na Praça do Chafariz. A entrada é aberta ao público. A ação integra as iniciativas voltadas à juventude e à valorização da cultura e da produção artística local, utilizando a fotografia como ferramenta de aprendizado, expressão e registro da realidade.