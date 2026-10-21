Prefeito Zézé Porto (C) reúne vereadores, secretários e Força de Segurança de Paraty e decidem acionar o Governo Federal para garantir a segurança na cidade - Divulgação/PMP

Prefeito Zézé Porto (C) reúne vereadores, secretários e Força de Segurança de Paraty e decidem acionar o Governo Federal para garantir a segurança na cidadeDivulgação/PMP

Publicado 21/10/2026 19:38

A Prefeitura de Paraty acionou nesta quarta-feira (21) o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e as forças de segurança após o incêndio da tradicional Casa de Farinha do Rio Pequeno, ocorrido no dia 18 de outubro. O episódio aumentou a preocupação com as tensões territoriais entre as comunidades caiçara e indígena e levou o governo municipal a cobrar medidas preventivas para preservar a segurança dos moradores.

O prefeito Zezé informou que a administração acompanha o caso e já solicitou reforço do policiamento no bairro. A Polícia Federal e a Polícia Militar foram acionadas para acompanhar a situação. Segundo o chefe do Executivo, também houve contato com o comandante Leandro, da 2ª Companhia da PM, para ampliar a presença policial até que o cenário se estabilize.

A Casa de Farinha, atingida pelo fogo, tem mais de um século de história e representa um espaço de relevância cultural, social e econômica para os caiçaras da região. As circunstâncias do incêndio e eventuais responsabilidades deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

Início dos conflitos

Em setembro, o município já havia promovido uma reunião emergencial por videoconferência com representantes do Ministério da Justiça para discutir os conflitos e buscar uma solução pacífica. Participaram do encontro o prefeito, o presidente da Câmara Municipal, Vaguinho de São Gonçalo, integrantes do Fórum das Comunidades Tradicionais e representantes da Procuradoria-Geral do Município.

Na ocasião, a administração cobrou uma atuação mais efetiva do Governo Federal, responsável pelas questões relacionadas à demarcação de terras indígenas. A gestão também mantém contato com a Funai para solicitar a presença do órgão em Paraty, com o objetivo de facilitar a interlocução entre os grupos envolvidos.

O governo municipal defende o respeito aos direitos dos povos originários e da população caiçara, além do cumprimento da legislação. A Prefeitura repudia ameaças, depredações, disseminação de informações falsas e manifestações xenofóbicas, e sustenta que divergências territoriais devem ser tratadas pelas vias institucionais.

-Estamos acompanhando de perto a situação do Rio Pequeno. O que a gente quer é o convívio da harmonia e que haja uma intervenção imediata do Governo Federal para não ocorrerem mais atritos - afirmou Zezé.

O prefeito também relatou preocupação após receber representantes da associação local e moradores, em reunião na Câmara Municipal, ao lado de vereadores.

A Prefeitura voltou a solicitar atuação célere do Ministério Público, do Ministério da Justiça e das demais instituições competentes. O objetivo é mediar as divergências, esclarecer os fatos e evitar novos episódios de violência enquanto não houver definição sobre a questão territorial.