Material apreendido pela PM no Matadouro - Divulgação/PM

Material apreendido pela PM no MatadouroDivulgação/PM

Publicado 27/10/2026 11:45 | Atualizado 27/10/2026 11:47

Uma denúncia anônima levou agentes da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (2ª CIPM) a apreenderem diferentes tipos de drogas na noite dessa segunda-feira (26), no bairro Matadouro, em Paraty, na Costa Verde. A ocorrência terminou com a condução de um homem à delegacia, mas ele foi liberado após prestar esclarecimentos.

Segundo informações da PM, os policiais receberam informações de que um indivíduo, já conhecido da equipe, estaria comercializando entorpecentes na localidade. Diante da denúncia, os policiais seguiram para o endereço indicado, com o objetivo de verificar a situação. Um homem localizado foi encaminhado à delegacia.

Material estava escondido em imóvel abandonado

Ao chegar à região apontada, a guarnição identificou um homem com características semelhantes às descritas na comunicação recebida. Os agentes realizaram a abordagem e uma revista pessoal, mas nenhum material ilícito foi encontrado com ele naquele momento.

Durante diligências os policiais ampliaram as buscas pelas imediações para verificar a possível existência de drogas nas proximidades e não demorou muito para equipe encontrar uma sacola escondida sob a areia, no interior de uma residência abandonada.

Dentro do recipiente, foram localizados 200 gramas de maconha hidropônica, 29 tabletes de maconha, 26 sacolés de skank e 135 gramas de crack. A apreensão reuniu diferentes substâncias, acondicionadas em formatos variados, incluindo porções embaladas individualmente.

Ocorrência foi registrada na delegacia

Após a localização dos entorpecentes, o material recolhido e o homem abordado foram encaminhados à Delegacia de Polícia (167ª DP), responsável pelo registro da ocorrência e pelos procedimentos necessários à apuração dos fatos.

Na unidade policial, foram realizadas as verificações relacionadas ao caso. Apesar da apreensão, o indivíduo foi liberado e poderá responder em liberdade. A ação teve início a partir de uma informação repassada anonimamente às forças de segurança. Esse tipo de comunicação pode auxiliar as equipes policiais na identificação de locais suspeitos e no direcionamento de operações de combate ao comércio ilegal de drogas.

A Polícia Militar não informou se outras pessoas foram identificadas durante a ação ou se novas diligências serão realizadas na região do Matadouro.