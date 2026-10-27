Material apreendido pela PM no MatadouroDivulgação/PM
Material estava escondido em imóvel abandonado
Ao chegar à região apontada, a guarnição identificou um homem com características semelhantes às descritas na comunicação recebida. Os agentes realizaram a abordagem e uma revista pessoal, mas nenhum material ilícito foi encontrado com ele naquele momento.
Durante diligências os policiais ampliaram as buscas pelas imediações para verificar a possível existência de drogas nas proximidades e não demorou muito para equipe encontrar uma sacola escondida sob a areia, no interior de uma residência abandonada.
Dentro do recipiente, foram localizados 200 gramas de maconha hidropônica, 29 tabletes de maconha, 26 sacolés de skank e 135 gramas de crack. A apreensão reuniu diferentes substâncias, acondicionadas em formatos variados, incluindo porções embaladas individualmente.
Ocorrência foi registrada na delegacia
Após a localização dos entorpecentes, o material recolhido e o homem abordado foram encaminhados à Delegacia de Polícia (167ª DP), responsável pelo registro da ocorrência e pelos procedimentos necessários à apuração dos fatos.
Na unidade policial, foram realizadas as verificações relacionadas ao caso. Apesar da apreensão, o indivíduo foi liberado e poderá responder em liberdade. A ação teve início a partir de uma informação repassada anonimamente às forças de segurança. Esse tipo de comunicação pode auxiliar as equipes policiais na identificação de locais suspeitos e no direcionamento de operações de combate ao comércio ilegal de drogas.
A Polícia Militar não informou se outras pessoas foram identificadas durante a ação ou se novas diligências serão realizadas na região do Matadouro.
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