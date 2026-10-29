presidente da Câmara eleito, discursa após eleição da mesa diretora - Divulgação/Reprodução Rede Social

presidente da Câmara eleito, discursa após eleição da mesa diretora Divulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 29/10/2026 11:13

A Câmara Municipal de Paraty definiu, nessa semana,(26), os integrantes da Mesa Diretora que estarão à frente do Legislativo durante o biênio 2027-2028. O vereador Paulo Sérgio Conceição dos Santos, PSD, foi eleito presidente da Casa, liderando a chapa Novo Tempo, aprovada por seis votos favoráveis e dois contrários, conforme os dados divulgados sobre a votação. O presidente eleito foi o quarto vereador mais votado no pleito eleitoral de 2024, com 909 votos.

A escolha ocorreu durante sessão ordinária, nessa segunda-feira (26) e estabeleceu a composição responsável pela condução dos trabalhos parlamentares a partir de 1º de janeiro de 2027. A nova direção terá a atribuição de coordenar as atividades administrativas e legislativas, além de organizar o funcionamento das sessões e acompanhar a tramitação das propostas apresentadas pelos 11 vereadores eleitos.

A eleição da Mesa Diretora representa uma etapa importante na organização interna da Câmara, uma vez que define os representantes encarregados de conduzir as decisões institucionais pelos próximos dois anos.



Nova gestão começa em janeiro

Com a aprovação da chapa Novo Tempo, Paulo Sérgio assumirá a presidência do Legislativo municipal no início de 2027. O mandato seguirá até o encerramento do biênio, em 31 de dezembro de 2028, conforme o período estabelecido para a nova composição.

Entre as atribuições da presidência da Câmara, está o papel central na organização dos trabalhos parlamentares, incluindo a direção das sessões plenárias, a aplicação do regimento interno e a coordenação das atividades da estrutura legislativa. O cargo também envolve a representação institucional do Poder Legislativo em compromissos oficiais.

A Mesa Diretora atua na condução administrativa da Casa e na definição de procedimentos necessários ao funcionamento dos serviços. Sua composição é responsável por garantir a organização das atividades e o cumprimento das normas que orientam o trabalho dos parlamentares.

Gestão eleita



A definição antecipada da direção, escolhida através do voto em plenário, permite preparar a transição administrativa para o próximo período legislativo. Até o fim de 2026, permanece em vigor a atual composição da Mesa Diretora, enquanto os integrantes eleitos se preparam para assumir as respectivas funções.

São eles: Presidente: Paulo Sérgio Conceição dos Santos,(PSD), Vice-presidente: Ruan Ribeiro (PV), Segundo vice-presidente: Laion Campos (AVANTE), 1º secretário: Tunico Gama (PP), 2º secretário: Lucas Cordeiro (PDT) e 3º secretário: Benedito Crispim de Alcântara, conhecido como Picó (AVANTE).

A partir de janeiro, Paulo Sérgio e os demais membros da nova direção terão pela frente a responsabilidade de conduzir os trabalhos da Câmara de Paraty ao longo dos dois anos seguintes.