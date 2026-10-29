presidente da Câmara eleito, discursa após eleição da mesa diretora Divulgação/Reprodução Rede Social
Nova gestão começa em janeiro
Com a aprovação da chapa Novo Tempo, Paulo Sérgio assumirá a presidência do Legislativo municipal no início de 2027. O mandato seguirá até o encerramento do biênio, em 31 de dezembro de 2028, conforme o período estabelecido para a nova composição.
Entre as atribuições da presidência da Câmara, está o papel central na organização dos trabalhos parlamentares, incluindo a direção das sessões plenárias, a aplicação do regimento interno e a coordenação das atividades da estrutura legislativa. O cargo também envolve a representação institucional do Poder Legislativo em compromissos oficiais.
A Mesa Diretora atua na condução administrativa da Casa e na definição de procedimentos necessários ao funcionamento dos serviços. Sua composição é responsável por garantir a organização das atividades e o cumprimento das normas que orientam o trabalho dos parlamentares.
Gestão eleita
A definição antecipada da direção, escolhida através do voto em plenário, permite preparar a transição administrativa para o próximo período legislativo. Até o fim de 2026, permanece em vigor a atual composição da Mesa Diretora, enquanto os integrantes eleitos se preparam para assumir as respectivas funções.
São eles: Presidente: Paulo Sérgio Conceição dos Santos,(PSD), Vice-presidente: Ruan Ribeiro (PV), Segundo vice-presidente: Laion Campos (AVANTE), 1º secretário: Tunico Gama (PP), 2º secretário: Lucas Cordeiro (PDT) e 3º secretário: Benedito Crispim de Alcântara, conhecido como Picó (AVANTE).
A partir de janeiro, Paulo Sérgio e os demais membros da nova direção terão pela frente a responsabilidade de conduzir os trabalhos da Câmara de Paraty ao longo dos dois anos seguintes.
Paulo Sérgio é eleito presidente da Câmara de Paraty, biênio 2027-2028
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