Paraibano preso é conduzido à 167ª DP ( Paraty)Divulgação/Polícia Civil
Localização e prisão
As informações reunidas pelos policiais foram fundamentais para identificar onde o homem estava. Com a localização confirmada, os agentes realizaram a prisão no município da Costa Verde. Após a captura, o jovem foi conduzido à delegacia de Paraty, onde foram adotadas as medidas legais necessárias para formalizar o cumprimento da ordem judicial.
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