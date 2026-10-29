Paraibano preso é conduzido à 167ª DP ( Paraty) - Divulgação/Polícia Civil

Paraibano preso é conduzido à 167ª DP ( Paraty)Divulgação/Polícia Civil

Publicado 29/10/2026 12:28

Um jovem de 25 anos, procurado pela Justiça da Paraíba pelo crime de roubo, foi preso nesta quarta-feira (28), em Paraty, na Costa Verde do Rio. A localização do suspeito foi possível após um levantamento de informações realizado pela Polícia Civil, que permitiu identificar seu paradeiro.

De acordo com a corporação, o homem era alvo de um mandado de prisão expedido em setembro deste ano pela 3ª Vara Regional de Execuções Penais do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB). A ordem judicial está relacionada a um processo por roubo ocorrido no município de Pombal, no interior paraibano.

O suspeito havia fugido durante o cumprimento do mandado de prisão e, desde então, era considerado foragido. Diante da evasão, a Justiça determinou sua recaptura, além da regressão cautelar do regime prisional para o fechado.

Localização e prisão



As informações reunidas pelos policiais foram fundamentais para identificar onde o homem estava. Com a localização confirmada, os agentes realizaram a prisão no município da Costa Verde. Após a captura, o jovem foi conduzido à delegacia de Paraty, onde foram adotadas as medidas legais necessárias para formalizar o cumprimento da ordem judicial.

A ação integra o trabalho de investigação e localização de pessoas procuradas pela Justiça, inclusive aquelas que deixam seus estados de origem para tentar evitar o cumprimento de decisões judiciais. A cooperação entre os órgãos de segurança e o compartilhamento de informações podem contribuir para identificar suspeitos e localizar foragidos em diferentes regiões do país.

O homem preso permanece à disposição da Justiça para as providências relacionadas ao mandado expedido pelo Judiciário paraibano. A regressão cautelar para o regime fechado, determinada anteriormente, deverá ser observada no encaminhamento judicial do caso.

A identidade do preso não foi divulgada pelas autoridades. Também não foram informados detalhes sobre as circunstâncias do roubo investigado em Pombal nem sobre o período em que ele permaneceu foragido.



