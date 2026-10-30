Centro Histórico de Paraty - Divulgação/Reprodução Rede Social

Centro Histórico de ParatyDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 30/10/2026 17:30

Paraty vai se transformar em um ponto de encontro do cinema nacional e internacional entre os dias 3 e 7 de novembro. A cidade da Costa Verde recebe a segunda edição do Festival Internacional de Cinema de Paraty, que contará com 55 filmes de sete países: Brasil, Portugal, França, Itália, Colômbia, Angola e Espanha. A programação será distribuída por seis espaços culturais do município.

Realizado pela SG Company Entertainment e idealizado pelos cineastas Bruno e Jane Saglia, o evento tem como proposta promover o intercâmbio cultural, ampliar a visibilidade do audiovisual brasileiro e reconhecer o trabalho de realizadores locais. A produção regional terá espaço de destaque, com obras que apresentam paisagens, tradições, manifestações culturais e histórias da cidade.

A abertura oficial será marcada pela exibição do filme “Uma Praia em Nossas Vidas”, dirigido por Guto Arruda Botelho. Durante os cinco dias, moradores e visitantes poderão acompanhar diferentes linguagens cinematográficas e conhecer trabalhos produzidos em diversas partes do mundo.

Mostras internacionais e memória do cinema brasileiro



Entre os destaques estão as mostras dedicadas às cinematografias francesa e italiana. As sessões francesas serão realizadas diariamente, às 19h, no Margarida Café. No mesmo horário, o restaurante La Cantina receberá as exibições italianas.

A programação nacional também contará com uma parceria entre a Fundação Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro (MIS RJ) e a Vitrine Filmes. A iniciativa apresentará quatro produções: “Aquarius”, “O Último Azul”, “A Hora da Estrela” e “Saneamento Básico”.

As exibições acontecerão às 16h30, no Cinema da Praça. Após as sessões, o público poderá participar de debates com Cesar Ribeiro, presidente do MIS RJ. Os encontros pretendem estimular reflexões sobre a trajetória do audiovisual brasileiro e a importância da preservação da memória cinematográfica.

Produção regional ganha espaço

Além de apresentar obras estrangeiras e nacionais, o festival pretende fortalecer a identidade audiovisual de Paraty. Os trabalhos produzidos na região terão visibilidade ao lado de filmes de diferentes nacionalidades, criando oportunidades de intercâmbio entre artistas e profissionais do setor.

A iniciativa também busca incentivar o reconhecimento dos realizadores locais e destacar o cinema como instrumento de preservação das tradições e valorização cultural. A organização conta com a articulação da Secretaria Municipal de Cultura e o apoio de equipamentos culturais da cidade.

Seis locais recebem as atividades



As sessões serão realizadas no Cinema da Praça, CINE+, Margarida Café, La Cantina, Centro Poliesportivo da Mangueira e Quadra da Ilha das Cobras. A distribuição busca ampliar o acesso da população e aproximar o audiovisual de diferentes comunidades.





