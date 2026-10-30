Centro Histórico de ParatyDivulgação/Reprodução Rede Social
Mostras internacionais e memória do cinema brasileiro
Entre os destaques estão as mostras dedicadas às cinematografias francesa e italiana. As sessões francesas serão realizadas diariamente, às 19h, no Margarida Café. No mesmo horário, o restaurante La Cantina receberá as exibições italianas.
Produção regional ganha espaço
Seis locais recebem as atividades
As sessões serão realizadas no Cinema da Praça, CINE+, Margarida Café, La Cantina, Centro Poliesportivo da Mangueira e Quadra da Ilha das Cobras. A distribuição busca ampliar o acesso da população e aproximar o audiovisual de diferentes comunidades.
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