Nova Lei resguarda os animais em Paraty e pode punir infratores com multas e outras penalidadesDivulgação/PMP
Penalidades para infratores
A legislação também estabelece mecanismos de fiscalização e punição para quem praticar violência ou negligenciar os cuidados necessários aos animais. As medidas administrativas incluem advertências, apreensão de exemplares encontrados em situação de risco e multas que podem alcançar R$ 10 mil, especialmente em ocorrências qualificadas de maus-tratos.
As penalidades municipais não substituem as responsabilizações previstas na legislação federal. Dessa forma, os infratores também poderão responder criminalmente, conforme a natureza da ocorrência e as disposições legais aplicáveis.
O subprocurador-geral do município, David Diniz, destacou o planejamento técnico e jurídico utilizado na elaboração da norma e ressaltou a importância de transformar a defesa animal em uma política permanente.
-É uma legislação moderna, criada para tratar a proteção animal como verdadeira política pública, com responsabilidade e planejamento - afirmou. Ele acrescentou que a iniciativa amplia as ações de conscientização e proteção no território paratiense.
A secretária municipal de Bem-Estar Animal, Carmelita Rosendo, também ressaltou a importância da medida para melhorar as condições de vida dos animais. Segundo ela, a administração pretende continuar desenvolvendo iniciativas voltadas à assistência e à garantia de cuidados adequados.
Proteção ambiental e saúde pública
A nova política também está relacionada à preservação ambiental e à prevenção de doenças transmitidas entre animais e seres humanos. Reconhecida pela UNESCO como Sítio Misto do Patrimônio Mundial, Paraty reúne áreas naturais protegidas da Mata Atlântica, onde o controle sanitário e a guarda responsável de animais domésticos representam medidas importantes.
Após a sanção, o município trabalha na regulamentação técnica da legislação. Os futuros decretos deverão estabelecer os procedimentos operacionais e integrar as atividades de fiscalização com as forças de segurança e os órgãos de controle, definindo como as medidas serão aplicadas na prática.
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