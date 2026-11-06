Idoso foi encaminhado à delegacia de Paraty - Divulgação/Polícia Civil

Idoso foi encaminhado à delegacia de ParatyDivulgação/Polícia Civil

Publicado 06/11/2026 20:44

Um homem de 66 anos, que estava foragido da Justiça pelo crime de estupro, foi preso nessa semana, (4), no bairro Corumbê, em Paraty, na Costa Verde do Rio. A captura foi realizada por policiais militares após informações sobre a localização do procurado.

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De acordo com a Polícia Militar, a abordagem ocorreu sem resistência. Os agentes receberam dados que indicavam onde o suspeito poderia ser encontrado e seguiram até o endereço informado para verificar a situação.



Mandado de prisão em aberto



Durante a abordagem, os policiais realizaram uma consulta aos sistemas de segurança para conferir os dados pessoais do homem. A verificação apontou a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele, expedido pela Justiça em razão de uma acusação relacionada ao crime de estupro.



Diante da confirmação da ordem judicial, os agentes deram voz de prisão ao idoso. Em seguida, ele foi conduzido à delegacia de Paraty, onde a ocorrência foi apresentada e o cumprimento do mandado formalizado.



A prisão ocorreu sem que a Polícia Militar divulgasse detalhes sobre as circunstâncias do crime investigado, a data dos fatos ou a identidade da vítima.



Suspeito permanece preso



Após os procedimentos na unidade policial, o homem permaneceu preso e à disposição da Justiça. A identidade do detido não foi informada pela corporação. Também não foram divulgados detalhes sobre o processo que originou a ordem de prisão nem sobre o período em que ele permaneceu foragido.



A ação integra o trabalho de localização de pessoas procuradas pelo sistema judiciário, a partir de informações recebidas pelas forças de segurança. O caso foi registrado na delegacia da cidade.



A Polícia Militar não informou se o homem possuía outros registros criminais ou se havia outras ordens judiciais pendentes contra ele.