Cidade Histórica de Paraty vista do alto - Divulgação/PMP

Cidade Histórica de Paraty vista do altoDivulgação/PMP

Publicado 12/11/2026 17:51

A Prefeitura de Paraty alcançou 71,58% no Índice de Transparência Pública de 2026 e passou a integrar o grupo restrito de administrações municipais certificadas no Estado do Rio de Janeiro. O resultado, divulgado pelo Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), representa um avanço de 15,53 pontos percentuais em relação ao levantamento anterior e evidencia a evolução dos mecanismos de acesso às informações públicas.

Entre as 92 prefeituras fluminenses avaliadas, somente 30 conseguiram atingir os parâmetros necessários para receber a certificação nesta edição. O desempenho coloca Paraty em posição de destaque na Costa Verde e reforça o avanço das práticas de publicidade administrativa adotadas pelo governo municipal.

Critérios essenciais atingem pontuação máxima



Um dos principais resultados da avaliação foi o cumprimento de 100% dos critérios essenciais estabelecidos pela metodologia nacional. A exigência considera a divulgação de informações obrigatórias previstas na Lei de Acesso à Informação (LAI) e na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Entre os dados disponibilizados à população estão receitas e despesas públicas, procedimentos licitatórios, contratos administrativos, informações sobre a folha de pagamento e canais de atendimento da ouvidoria. A publicação desses conteúdos permite que moradores, instituições e órgãos fiscalizadores acompanhem a utilização do dinheiro público e cobrem esclarecimentos da administração.

A evolução também aparece quando comparados os resultados de diferentes períodos. Em relação a 2022, o município acumulou crescimento de 51,13 pontos percentuais, demonstrando uma trajetória de melhoria nos indicadores relacionados à transparência e à prestação de contas.

Modernização da gestão e próximos investimentos



De acordo com as informações divulgadas pela administração municipal, o avanço é resultado de um trabalho técnico desenvolvido pela Controladoria-Geral do Município, envolvendo a modernização dos procedimentos internos, a integração de dados entre as secretarias e o aperfeiçoamento do Portal da Transparência.

As medidas buscam facilitar a consulta aos registros oficiais e ampliar as condições para o exercício do controle social. A iniciativa fortalece os instrumentos de fiscalização cidadã em uma cidade reconhecida internacionalmente como Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Para o próximo ciclo de avaliação, a Prefeitura pretende dar continuidade ao plano de aprimoramento da plataforma digital. Como prioridades: a ampliação das ferramentas de dados abertos e a implantação de relatórios interativos, com o objetivo de tornar as informações mais acessíveis à população e elevar a pontuação nas próximas avaliações. A meta é consolidar os avanços, ampliar os acessos à população das contas públicas.