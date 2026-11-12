Cidade Histórica de Paraty vista do altoDivulgação/PMP
Critérios essenciais atingem pontuação máxima
Um dos principais resultados da avaliação foi o cumprimento de 100% dos critérios essenciais estabelecidos pela metodologia nacional. A exigência considera a divulgação de informações obrigatórias previstas na Lei de Acesso à Informação (LAI) e na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Modernização da gestão e próximos investimentos
De acordo com as informações divulgadas pela administração municipal, o avanço é resultado de um trabalho técnico desenvolvido pela Controladoria-Geral do Município, envolvendo a modernização dos procedimentos internos, a integração de dados entre as secretarias e o aperfeiçoamento do Portal da Transparência.
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