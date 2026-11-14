Encontro de motociclistas atrai público em ParatyDivulgação/Rede Social
A iniciativa atrai motociclistas de diferentes cidades do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, além de moradores e turistas que estiverem na região. No palco, seis bandas apresentam clássicos do rock nacional e internacional, em uma programação voltada aos admiradores do gênero e da cultura motociclística.
Entre os destaques a Novah U2, que presta homenagem ao repertório da famosa banda irlandesa U2, e a Faixa Etária, conhecida por participar de encontros de motociclistas em diferentes localidades. A última atração sobe ao palco neste sábado, às 22h, encerrando a programação musical.
O presidente do Moto Clube Piratas de Paraty, Zaqueu Marendais, demonstrou entusiasmo com a realização da edição deste ano e destacou o cenário escolhido para receber o público.
-Será o melhor evento de todos os tempos, com uma localização privilegiada e o melhor do rock - afirmou.
Turismo e lazer na programação
Além da agenda musical, o encontro também pretende estimular a visitação aos principais atrativos turísticos da cidade. Durante o dia de hoje, os participantes aproveitaram os passeios de barco pela Baía de Paraty, com a oportunidade de conhecer paisagens naturais e ilhas da região e o tradicional passeio de charrete pelo centro histórico.
Outra opção são os roteiros de jipe, que incluem visitas aos tradicionais alambiques locais, conhecidos pela produção artesanal de cachaça. A proposta é oferecer alternativas de entretenimento para quem deseja aproveitar a passagem pelo município além das apresentações no palco.
A escolha do Centro Histórico reforça a integração entre cultura, lazer e turismo. A região reúne construções preservadas, ruas de pedra, igrejas históricas, bares, restaurantes e espaços culturais, sendo um dos pontos mais visitados do litoral fluminense.
Expectativa de movimentar a economia local
A expectativa dos organizadores é que a programação contribua para aquecer a atividade turística e beneficiar estabelecimentos comerciais, serviços de hospedagem e empreendedores da cidade.
Com entrada gratuita, o encontro combina motociclismo, música e confraternização, transformando um dos cenários mais tradicionais de Paraty em ponto de encontro para visitantes e apaixonados pelo rock.
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