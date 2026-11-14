Encontro de motociclistas atrai público em Paraty - Divulgação/Rede Social

Encontro de motociclistas atrai público em ParatyDivulgação/Rede Social

Publicado 14/11/2026 20:40

O som das guitarras embala o Centro Histórico de Paraty neste fim de semana. O Moto Clube Piratas de Paraty realiza seu tradicional encontro anual de motociclistas , com uma programação gratuita que reúne seis apresentações musicais, praça de alimentação e tendas de expositores. As atividades acontecem na área em frente à Igreja Matriz, um dos cartões-postais do município.





A iniciativa atrai motociclistas de diferentes cidades do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, além de moradores e turistas que estiverem na região. No palco, seis bandas apresentam clássicos do rock nacional e internacional, em uma programação voltada aos admiradores do gênero e da cultura motociclística.



Entre os destaques a Novah U2, que presta homenagem ao repertório da famosa banda irlandesa U2, e a Faixa Etária, conhecida por participar de encontros de motociclistas em diferentes localidades. A última atração sobe ao palco neste sábado, às 22h, encerrando a programação musical.



O presidente do Moto Clube Piratas de Paraty, Zaqueu Marendais, demonstrou entusiasmo com a realização da edição deste ano e destacou o cenário escolhido para receber o público.



-Será o melhor evento de todos os tempos, com uma localização privilegiada e o melhor do rock - afirmou. LEIA MAIS: Paraty entrega primeira charrete elétrica e dá fim a tração animal A iniciativa atrai motociclistas de diferentes cidades do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, além de moradores e turistas que estiverem na região. No palco, seis bandas apresentam clássicos do rock nacional e internacional, em uma programação voltada aos admiradores do gênero e da cultura motociclística.Entre os destaques a Novah U2, que presta homenagem ao repertório da famosa banda irlandesa U2, e a Faixa Etária, conhecida por participar de encontros de motociclistas em diferentes localidades. A última atração sobe ao palco neste sábado, às 22h, encerrando a programação musical.O presidente do Moto Clube Piratas de Paraty, Zaqueu Marendais, demonstrou entusiasmo com a realização da edição deste ano e destacou o cenário escolhido para receber o público.-Será o melhor evento de todos os tempos, com uma localização privilegiada e o melhor do rock - afirmou.



Turismo e lazer na programação



Além da agenda musical, o encontro também pretende estimular a visitação aos principais atrativos turísticos da cidade. Durante o dia de hoje, os participantes aproveitaram os passeios de barco pela Baía de Paraty, com a oportunidade de conhecer paisagens naturais e ilhas da região e o tradicional passeio de charrete pelo centro histórico.



Outra opção são os roteiros de jipe, que incluem visitas aos tradicionais alambiques locais, conhecidos pela produção artesanal de cachaça. A proposta é oferecer alternativas de entretenimento para quem deseja aproveitar a passagem pelo município além das apresentações no palco.



A escolha do Centro Histórico reforça a integração entre cultura, lazer e turismo. A região reúne construções preservadas, ruas de pedra, igrejas históricas, bares, restaurantes e espaços culturais, sendo um dos pontos mais visitados do litoral fluminense.



Expectativa de movimentar a economia local



A expectativa dos organizadores é que a programação contribua para aquecer a atividade turística e beneficiar estabelecimentos comerciais, serviços de hospedagem e empreendedores da cidade.



Com entrada gratuita, o encontro combina motociclismo, música e confraternização, transformando um dos cenários mais tradicionais de Paraty em ponto de encontro para visitantes e apaixonados pelo rock.