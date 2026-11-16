Agentes de trânsito no Centro Histórico de Paraty, onde é proibido estacionarDivulgação/Reprodução Rede Social
Orientação em fim de semana de grande movimento
A escolha do período para intensificar a abordagem ocorreu em meio à intensa circulação de pessoas e veículos. A programação cultural, somada ao encontro de motociclistas e à apresentação musical, atraiu moradores, turistas e visitantes de diferentes localidades.
Preservação depende da colaboração de todos
Além de informar sobre as regras, a iniciativa pretende estimular uma convivência organizada entre moradores, comerciantes e turistas, principalmente durante períodos de grande concentração de público. A administração municipal reforça que os condutores devem utilizar os estacionamentos e espaços disponíveis fora do perímetro histórico, evitando deixar veículos nas ruas da região.
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