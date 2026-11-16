Agentes de trânsito no Centro Histórico de Paraty, onde é proibido estacionar - Divulgação/Reprodução Rede Social

Agentes de trânsito no Centro Histórico de Paraty, onde é proibido estacionarDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 16/11/2026 21:27

A Prefeitura de Paraty realizou nesse fim de semana, uma ação de reforço às orientações sobre a Lei que proíbe o estacionamento no Centro Histórico . Equipes mobilizadas distribuíram panfletos para conscientizar moradores e visitantes sobre as novas regras na região. A iniciativa ocorreu em um período de grande movimentação turística, quando a cidade recebeu diversos eventos culturais e o show de rock que reuniu motociclistas no Encontro de Tribos, realizado no município.

A mobilização contou com a participação das secretarias municipais de Turismo e de Segurança e Ordem Pública, além da Guarda Civil Municipal. Durante a atividade, agentes distribuíram panfletos com esclarecimentos sobre a proibição de estacionar veículos nas ruas do núcleo histórico, determinada pela Justiça Federal em uma ação movida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

O material também apresenta alternativas para que os condutores possam deixar seus automóveis em locais apropriados, fora da área protegida, evitando irregularidades e facilitando o acesso de quem deseja visitar os principais atrativos da cidade.



Orientação em fim de semana de grande movimento



A escolha do período para intensificar a abordagem ocorreu em meio à intensa circulação de pessoas e veículos. A programação cultural, somada ao encontro de motociclistas e à apresentação musical, atraiu moradores, turistas e visitantes de diferentes localidades.

Com o aumento do fluxo, a orientação preventiva ganhou importância para evitar transtornos, especialmente nas vias estreitas que caracterizam o conjunto arquitetônico colonial. A distribuição dos informativos buscou ampliar o conhecimento sobre as determinações judiciais e alertar os motoristas sobre a necessidade de respeitar as restrições.

A proibição integra as medidas de proteção do patrimônio histórico e cultural de Paraty, reconhecido nacionalmente por suas construções coloniais, ruas de pedra, chamada de pé de moleque e características arquitetônicas preservadas ao longo dos séculos.



Preservação depende da colaboração de todos



Além de informar sobre as regras, a iniciativa pretende estimular uma convivência organizada entre moradores, comerciantes e turistas, principalmente durante períodos de grande concentração de público. A administração municipal reforça que os condutores devem utilizar os estacionamentos e espaços disponíveis fora do perímetro histórico, evitando deixar veículos nas ruas da região.

O cumprimento da decisão judicial é fundamental para garantir a conservação de um dos maiores patrimônios culturais do país. A Prefeitura destaca que a participação da população e dos visitantes é indispensável para proteger a identidade histórica de Paraty e assegurar que o espaço continue sendo preservado para as próximas gerações.