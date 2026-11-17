Charrete Elétrica atração de turistas no Centro Histórico de ParatyDivulgação/PMP
Bem-estar animal e inclusão social
Além de reduzir o esforço físico imposto aos cavalos utilizados nesse tipo de serviço, a adoção da tecnologia elétrica também apresenta benefícios para moradores e visitantes. O novo modelo permite transportar pessoas com mobilidade restrita de maneira mais confortável e segura pelas ruas de pedra do conjunto histórico. A nova experiência tem sido um sucesso para os moradores e visitantes. "É muito gratificante manter a tradição da cidade, o acesso ao centro de uma forma prazerosa, melhor que vê os animais se desgastando" - Disse Deozidete Martins,(56), moradora da cidade há mais de 20 anos.
Mudança será gradual e planejada
A implantação dos veículos elétricos deverá ocorrer de maneira planejada e mediante diálogo com os envolvidos na atividade. A proposta é conduzir a transição sem desconsiderar a importância histórica das charretes para a identidade turística local.
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