Charrete Elétrica atração de turistas no Centro Histórico de Paraty - Divulgação/PMP

Charrete Elétrica atração de turistas no Centro Histórico de ParatyDivulgação/PMP

Publicado 17/11/2026 17:41

Paraty deu o primeiro passo para substituir gradualmente as charretes de tração animal por veículos elétricos . A Prefeitura recebeu, no último final de semana,(14), a primeira charrete elétrica do município, iniciativa que marca o início de uma nova etapa para o transporte turístico no Centro Histórico. A mudança busca garantir o bem-estar dos equinos, ampliar a acessibilidade e preservar uma das atividades tradicionais da cidade.

O equipamento foi viabilizado por meio de doação de uma empresária da cidade em parceria com a administração municipal. A chegada do veículo representa o início de um processo de modernização que pretende conciliar a valorização da identidade cultural de Paraty com práticas mais sustentáveis e respeitosas aos animais.

A iniciativa está amparada pela Lei Municipal nº 2.692/2026, que instituiu a Política Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal. A legislação estabelece diretrizes para combater maus-tratos, organizar a fiscalização e criar condições para mudanças na atividade, incluindo a substituição progressiva dos modelos tradicionais.



Bem-estar animal e inclusão social



Além de reduzir o esforço físico imposto aos cavalos utilizados nesse tipo de serviço, a adoção da tecnologia elétrica também apresenta benefícios para moradores e visitantes. O novo modelo permite transportar pessoas com mobilidade restrita de maneira mais confortável e segura pelas ruas de pedra do conjunto histórico. A nova experiência tem sido um sucesso para os moradores e visitantes. "É muito gratificante manter a tradição da cidade, o acesso ao centro de uma forma prazerosa, melhor que vê os animais se desgastando" - Disse Deozidete Martins,(56), moradora da cidade há mais de 20 anos.

A proposta representa um avanço na acessibilidade urbana, especialmente em uma região marcada pelo calçamento irregular, que pode dificultar a circulação de idosos, pessoas com deficiência e turistas com limitações de deslocamento.

Outro aspecto considerado pela administração municipal é a preservação das características arquitetônicas e culturais do município. Reconhecida pela UNESCO como Sítio Misto do Patrimônio Mundial, Paraty precisa conciliar as transformações na infraestrutura turística com a conservação de seu patrimônio histórico.



Mudança será gradual e planejada



A implantação dos veículos elétricos deverá ocorrer de maneira planejada e mediante diálogo com os envolvidos na atividade. A proposta é conduzir a transição sem desconsiderar a importância histórica das charretes para a identidade turística local.

O processo também prevê acompanhamento sanitário dos animais e fortalecimento dos mecanismos de proteção e fiscalização, conforme as determinações da legislação municipal.

Com o recebimento da primeira unidade, Paraty inaugura uma experiência que poderá servir de referência para as próximas etapas da mudança. A iniciativa sinaliza uma nova perspectiva para o turismo na cidade, na qual tradição, acessibilidade e respeito à vida animal passam a integrar o mesmo projeto de modernização.