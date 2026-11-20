Parte da droga apreendida pela Polícia Militar - Divulgação/Polícia Militar

Parte da droga apreendida pela Polícia MilitarDivulgação/Polícia Militar

Publicado 20/11/2026 21:21 | Atualizado 20/11/2026 21:59

Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem e na apreensão de 20 tabletes de maconha, 12 embalagens de haxixe, 79 ziplocks de cocaína, divididos em dois grupos, uma motocicleta, dinheiro e um aparelho celular nessa quarta-feira (19), no bairro Ilha das Cobras, em Paraty, na Costa Verde do Rio.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento de rotina pela localidade quando percebeu uma movimentação suspeita. No local, um indivíduo sob uma motocicleta atraía pessoas que se movimentavam muito rápido. Os agentes observaram que ele estaria realizando entregas às pessoas que se aproximavam do veículo, ação típica de quem estava praticando algo de forma discreta para não chamar atenção e resolveram se aproximar do suspeito.

Diante da situação, os policiais fizeram a abordagem e encontraram diferentes tipos de entorpecentes, distribuídos em embalagens e porções prontas para comercialização. A motocicleta utilizada pelo suspeito também foi apreendida pelos agentes e passará por perícia para verificar se teve chassi adulterado.

Entorpecentes e veículo apreendidos



Ao todo, foram contabilizados 111 invólucros e tabletes de drogas já citadas. Além das substâncias ilícitas, os agentes apreenderam uma motocicleta Honda CB 300F Twister, um telefone celular e R$ 20 em espécie. O material foi recolhido e encaminhado à 167 DP.

Caso registrado na delegacia



Após a ação, o suspeito e os itens apreendidos 20 tabletes de maconha, avaliados em R$ 50 cada, e 12 embalagens de haxixe, com valor estimado de R$ 20 por unidade, 79 ziplocks de cocaína, divididos em dois grupos: 34 unidades avaliadas em R$ 50 cada e outras 45, cujo valor individual foi estimado em R$ 30, 49 unidades avaliadas em R$ 50 cada e outras 45, cujo valor individual foi estimado em R$ 30, foram levados à Delegacia de Polícia, responsável pelo registro da ocorrência e pelas providências relacionadas à investigação.

A ocorrência integra as ações de patrulhamento ostensivo realizadas pela 2ª CIPM em Paraty, com o objetivo de coibir o comércio de entorpecentes e combater atividades criminosas nos bairros do município.

A Polícia Militar não divulgou a identidade do detido nem informou se outras pessoas foram identificadas durante a movimentação observada pelos agentes na localidade.