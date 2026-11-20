Parte da droga apreendida pela Polícia MilitarDivulgação/Polícia Militar
Entorpecentes e veículo apreendidos
Ao todo, foram contabilizados 111 invólucros e tabletes de drogas já citadas. Além das substâncias ilícitas, os agentes apreenderam uma motocicleta Honda CB 300F Twister, um telefone celular e R$ 20 em espécie. O material foi recolhido e encaminhado à 167 DP.
Caso registrado na delegacia
Após a ação, o suspeito e os itens apreendidos 20 tabletes de maconha, avaliados em R$ 50 cada, e 12 embalagens de haxixe, com valor estimado de R$ 20 por unidade, 79 ziplocks de cocaína, divididos em dois grupos: 34 unidades avaliadas em R$ 50 cada e outras 45, cujo valor individual foi estimado em R$ 30, 49 unidades avaliadas em R$ 50 cada e outras 45, cujo valor individual foi estimado em R$ 30, foram levados à Delegacia de Polícia, responsável pelo registro da ocorrência e pelas providências relacionadas à investigação.
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