Praia onde banhista morreu afogado no feriado da Consciência NegraDivulgação/Reprodução Rede Social
De acordo com informações da corporação, os militares foram acionados para atender a um chamado de afogamento na praia. Ao chegarem ao local, encontraram o homem em situação grave e conseguiram retirá-lo da água. Na sequência, iniciaram os procedimentos de primeiros socorros, incluindo manobras de reanimação, na tentativa de restabelecer os sinais vitais.
Após o atendimento inicial, a vítima foi encaminhada em estado grave ao Hospital Municipal Hugo Miranda, onde recebeu assistência médica. Apesar dos esforços das equipes de resgate e dos profissionais de saúde, o homem não resistiu e morreu no hospital. A unidade não deu mais detalhes sobre o caso.
Banhistas perceberam desaparecimento no mar
Segundo relatos extraoficiais de pessoas que estavam na praia, o homem teria entrado no mar e, pouco depois, deixado de ser visto pelos demais frequentadores. Diante da situação, banhistas perceberam que ele não havia retornado à faixa de areia e acionaram o Corpo de Bombeiros.
A mobilização resultou no resgate da vítima, que morreu logo após dar entrada na unidade e saúde. As circunstâncias exatas do afogamento não foram esclarecidas. Até o momento, também não há informações oficiais sobre o que teria provocado o episódio.
Corpo foi encaminhado ao IML de Angra
A identidade do homem não havia sido divulgada até a publicação desta reportagem. Após a confirmação da morte, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Angra dos Reis, onde seriam realizados os procedimentos legais.
O caso chama a atenção para os riscos de afogamentos em praias da região, especialmente em locais onde as condições do mar podem mudar rapidamente. A orientação é que os banhistas respeitem as sinalizações de segurança, observem as condições da água e evitem entrar no mar em áreas consideradas perigosas. Outra orientação é que evite acessar o mar quando há alerta da Marinha do Brasil sobre ressaca do mar, ou nas mudanças climáticas, acompanhadas de tempestades e ventos fortes, o que pode interferir diretamente nas águas do mar.
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