Praia onde banhista morreu afogado no feriado da Consciência Negra - Divulgação/Reprodução Rede Social

Praia onde banhista morreu afogado no feriado da Consciência NegraDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 23/11/2026 19:55

Um homem de 51 anos morreu após se afogar na Praia do Cepilho, nas proximidades do bairro Trindade, em Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro. A ocorrência foi registrada no sábado (21) e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que realizaram o resgate e tentaram reanimar a vítima , fazendo manobras. Após o procedimento o homem precisou ser encaminhado ao hospital da cidade, em estado grave.



De acordo com informações da corporação, os militares foram acionados para atender a um chamado de afogamento na praia. Ao chegarem ao local, encontraram o homem em situação grave e conseguiram retirá-lo da água. Na sequência, iniciaram os procedimentos de primeiros socorros, incluindo manobras de reanimação, na tentativa de restabelecer os sinais vitais.



Após o atendimento inicial, a vítima foi encaminhada em estado grave ao Hospital Municipal Hugo Miranda, onde recebeu assistência médica. Apesar dos esforços das equipes de resgate e dos profissionais de saúde, o homem não resistiu e morreu no hospital. A unidade não deu mais detalhes sobre o caso.



Banhistas perceberam desaparecimento no mar



Segundo relatos extraoficiais de pessoas que estavam na praia, o homem teria entrado no mar e, pouco depois, deixado de ser visto pelos demais frequentadores. Diante da situação, banhistas perceberam que ele não havia retornado à faixa de areia e acionaram o Corpo de Bombeiros.



A mobilização resultou no resgate da vítima, que morreu logo após dar entrada na unidade e saúde. As circunstâncias exatas do afogamento não foram esclarecidas. Até o momento, também não há informações oficiais sobre o que teria provocado o episódio.



Corpo foi encaminhado ao IML de Angra





A identidade do homem não havia sido divulgada até a publicação desta reportagem. Após a confirmação da morte, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Angra dos Reis, onde seriam realizados os procedimentos legais.



O caso chama a atenção para os riscos de afogamentos em praias da região, especialmente em locais onde as condições do mar podem mudar rapidamente. A orientação é que os banhistas respeitem as sinalizações de segurança, observem as condições da água e evitem entrar no mar em áreas consideradas perigosas. Outra orientação é que evite acessar o mar quando há alerta da Marinha do Brasil sobre ressaca do mar, ou nas mudanças climáticas, acompanhadas de tempestades e ventos fortes, o que pode interferir diretamente nas águas do mar.



