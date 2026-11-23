Preso pela Civil enquanto curtia feriado em Paraty - Divulgação/Polícia Civil

Preso pela Civil enquanto curtia feriado em ParatyDivulgação/Polícia Civil

Publicado 23/11/2026 22:08

Um homem apontado como gerente do tráfico de drogas no Morro do São Simão, em Queimados, na Baixada Fluminense, foi preso neste sábado (21), em uma pousada de Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro. A captura foi realizada por policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense (DRE-BF), após um trabalho de inteligência que permitiu identificar o paradeiro do investigado.

Contra ele havia um mandado de prisão preventiva, expedido pela Justiça em razão das investigações sobre sua participação na estrutura do comércio ilegal de entorpecentes na comunidade. A identidade do suspeito não foi divulgada pela Polícia Civil.

De acordo com a corporação, o homem exercia a função de gerente da atividade criminosa no Morro do São Simão, território que, segundo os investigadores, é controlado pela facção Comando Vermelho.

Monitoramento levou à localização

A prisão foi resultado de levantamentos realizados pela equipe especializada, que passou a monitorar os deslocamentos do alvo. Durante as diligências, os agentes conseguiram identificar que ele havia deixado Queimados e estava hospedado em um estabelecimento de hospedagem em Paraty.

Com a confirmação das informações, os policiais seguiram até o endereço e realizaram a abordagem. O mandado judicial foi cumprido no próprio local, sem que a Polícia Civil divulgasse detalhes adicionais sobre a dinâmica da captura.

A atuação fora da região onde o suspeito é investigado exigiu o cruzamento de informações e o acompanhamento de seus possíveis deslocamentos. O trabalho permitiu que os agentes chegassem ao município da Costa Verde e localizassem o homem.

Investigação segue sob responsabilidade da DRE-BF

A operação foi conduzida pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense, unidade responsável pelas apurações relacionadas ao tráfico de drogas na região.

A prisão representa mais uma etapa das investigações sobre a estrutura criminosa que atua no Morro do São Simão. O suspeito deverá responder às acusações relacionadas ao caso, conforme o andamento do processo judicial. A polícia não informou se outras pessoas estavam no estabelecimento comercial na hora da prisão ou se serão investigadas, ou ainda se haverá desdobramento da ação.

Após a captura, ele ficou à disposição da Justiça. A reportagem de O Dia, tentou contato com a defesa do acusado, mas não obteve retorno.