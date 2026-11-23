Preso pela Civil enquanto curtia feriado em ParatyDivulgação/Polícia Civil
Monitoramento levou à localização
Investigação segue sob responsabilidade da DRE-BF
Gerente do tráfico de Queimados é preso em pousada de Paraty
Investigado por comandar o tráfico no Morro do São Simão foi localizado após trabalho de inteligência da Polícia Civil
Homem de 51 anos morre após afogamento na Praia do Cepilho
Vítima foi retirada do mar por bombeiros, recebeu manobras de reanimação e chegou em estado grave ao hospital de Paraty
PM apreende drogas e motocicleta durante ação em Paraty
Abordagem na Ilha das Cobras resultou na apreensão de maconha, haxixe, cocaína, dinheiro e um celular; um homem foi preso
Obras na Rio-Santos com Pare e Siga e comboios até sexta
Intervenções incluem recuperação do asfalto em diferentes pontos da BR-101, na Costa Verde, com mudanças no tráfego. A orientação é respeitar a sinalização
Charrete Elétrica faz sucesso pelo Centro Histórico de Paraty
Veículo doado pela iniciativa privada marca mudança no transporte turístico, com foco na proteção animal e acessibilidade
Paraty orienta motoristas sobre estacionamento no Centro Histórico
Com distribuição de panfletos informativos durante fim de semana movimentado, com eventos culturais e encontro de motociclistas, para reforçar restrições
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.