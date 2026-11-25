Rodovia Rio-Santos, em Angra dos Reis, sem visibilidade nenhuma com a forte chuva que atinge a região Divulgação/Reprodução Rede Social
Árvore bloqueou trecho da rodovia
RioSP intensifica monitoramento e pode interditar a Rio-Santos diante das chuvas intensas
A RioSP, uma empresa Motiva, responsável pela administração da rodovia Rio-Santos, intensificou o monitoramento dos índices pluviométricos da via. Diante desse cenário e da possibilidade de agravamento das condições climáticas, a concessionária não descarta a necessidade de uma interdição da rodovia, caso sejam identificados riscos à segurança dos motoristas.
O monitoramento já está em andamento e seguirá durante toda a noite desta quarta-feira e madrugada de quinta-feira (26), com acompanhamento contínuo dos volumes de chuva e das condições da rodovia.
Alerta para motoristas
Com a continuidade das chuvas, a orientação é que os condutores redobrem a atenção durante os deslocamentos. A recomendação é reduzir a velocidade, manter distância segura dos demais veículos e evitar ultrapassagens em condições de baixa visibilidade. Em caso de chuva muito intensa, o mais seguro é procurar um local apropriado para estacionar e aguardar a melhora das condições climáticas. Os canais de atendimento são:
- WhatsApp e telefone 0800 017 35 36
- APP Motiva Rodovias
- Site da RioSP: https://rodovias.motiva.com.br/riosp/
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