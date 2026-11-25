Rodovia Rio-Santos, em Angra dos Reis, sem visibilidade nenhuma com a forte chuva que atinge a região - Divulgação/Reprodução Rede Social

Rodovia Rio-Santos, em Angra dos Reis, sem visibilidade nenhuma com a forte chuva que atinge a região Divulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 25/11/2026 23:32 | Atualizado 25/11/2026 23:41

queda de uma árvore na Rodovia Rio-Santos, em Paraty, pode ter sido a causa de um acidente envolvendo um motociclista durante a forte chuva que atinge a Costa Verde, na noite desta quarta-feira (25). O acidente aconteceu, por volta das 22h, na altura da Marina Cantagalo. Segundo equipes de resgate o homem ferido foi encontrado caído no asfalto inconsciente, próximo ao arbusto.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária CCR foram acionadas para atender à ocorrência. No local, os profissionais da concessionária prestaram os primeiros atendimentos à vítima que foi encaminhada à unidade de saúde do município. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade do motociclista nem sobre seu estado de saúde após a transferência para o hospital. Também não há detalhes sobre as circunstâncias em que ocorreu o acidente.



Árvore bloqueou trecho da rodovia

As equipes mobilizadas trabalharam na retirada da árvore que caiu sobre a pista. A operação teve como objetivo desobstruir a rodovia e permitir a retomada da circulação de veículos com segurança. Apesar de no momento do ocorrido o trânsito apresentar fluxo reduzido, por conta dos avisos meteorológicos enviados durante o dia pelas autoridades à população.

No momento do acidente chovia intensamente em diferentes pontos da Costa Verde, condição que aumenta os riscos para motoristas e motociclistas que trafegam pelas estradas. A chuva continua com rajada de ventos de fracos a moderados.

A combinação de chuva forte, ventos e solo encharcado pode favorecer a queda de árvores e galhos, além de provocar deslizamentos de terra, pontos de alagamento e redução da visibilidade nas vias.

RioSP intensifica monitoramento e pode interditar a Rio-Santos diante das chuvas intensas





A RioSP, uma empresa Motiva, responsável pela administração da rodovia Rio-Santos, intensificou o monitoramento dos índices pluviométricos da via. Diante desse cenário e da possibilidade de agravamento das condições climáticas, a concessionária não descarta a necessidade de uma interdição da rodovia, caso sejam identificados riscos à segurança dos motoristas.



O monitoramento já está em andamento e seguirá durante toda a noite desta quarta-feira e madrugada de quinta-feira (26), com acompanhamento contínuo dos volumes de chuva e das condições da rodovia.



Alerta para motoristas



Com a continuidade das chuvas, a orientação é que os condutores redobrem a atenção durante os deslocamentos. A recomendação é reduzir a velocidade, manter distância segura dos demais veículos e evitar ultrapassagens em condições de baixa visibilidade. Em caso de chuva muito intensa, o mais seguro é procurar um local apropriado para estacionar e aguardar a melhora das condições climáticas. Os canais de atendimento são:



- WhatsApp e telefone 0800 017 35 36

- APP Motiva Rodovias

- Site da RioSP: https://rodovias.motiva.com.br/riosp/