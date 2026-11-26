Trecho da Rio-Santos, em Paraty, totalmente bloqueado com a queda da árvore que matou o motociclista - Divulgação/Reprodução Rede Social

Trecho da Rio-Santos, em Paraty, totalmente bloqueado com a queda da árvore que matou o motociclistaDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 26/11/2026 13:12

Um motociclista morreu na noite dessa quarta-feira (25) após ser atingido por uma árvore que caiu sobre a motocicleta em que ele estava, na Rodovia Rio-Santos, em Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro. O acidente aconteceu na altura do km 579, por volta das 21h40, em meio às condições climáticas adversas que atingiram a região, trazendo chuvas intensas, como noticiado pelo O Dia.



Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência, após informações de que uma árvore havia tombado sobre uma moto. Ao chegarem ao trecho, os agentes encontraram a situação e iniciaram os procedimentos de atendimento à vítima.

De acordo com a CCR RioSP, concessionária responsável pela administração da rodovia, o motociclista sofreu ferimentos graves e não resistiu aos ferimentos. Equipes operacionais da empresa e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foram mobilizados para prestar assistência e organizar o trânsito.



Rodovia ficou interditada nos dois sentidos



Por causa do acidente e da necessidade de atuação das equipes de emergência, as pistas nos dois sentidos precisaram ser totalmente interditadas. A medida foi adotada para garantir a segurança dos profissionais envolvidos no atendimento e permitir a retirada da árvore e da motocicleta.

A interdição provocou reflexos no fluxo de veículos, com aproximadamente um quilômetro de congestionamento nos dois sentidos. Após a conclusão dos trabalhos no local, o tráfego foi restabelecido por volta de 0h30 desta quinta-feira (26).

O episódio ocorreu durante um período de instabilidade climática na Costa Verde, marcado por chuva intensa e riscos associados à queda de árvores, deslizamentos e outros transtornos na região. O acidente fatal em Paraty reforça os perigos enfrentados pelos condutores durante temporais, especialmente em trechos cercados por vegetação, onde a queda de árvores pode acontecer de maneira repentina.





Concessionária faz alerta aos motoristas



Diante das condições meteorológicas que seguem nesta quinta-feira, a CCR RioSP reforça as recomendações de segurança para quem precisa trafegar pela Rio-Santos durante períodos de chuva forte.

A orientação é reduzir a velocidade, manter uma distância maior do veículo que segue à frente e redobrar a atenção ao longo de todo o percurso. A concessionária também recomenda evitar a circulação próxima a árvores, respeitar a sinalização e seguir as instruções das equipes especializadas.

Outro alerta importante é não tentar atravessar pontos de alagamento, a força da água pode comprometer a estabilidade dos veículos e colocar vidas em risco.