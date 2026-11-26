Trecho da Rio-Santos, em Paraty, totalmente bloqueado com a queda da árvore que matou o motociclistaDivulgação/Reprodução Rede Social
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência, após informações de que uma árvore havia tombado sobre uma moto. Ao chegarem ao trecho, os agentes encontraram a situação e iniciaram os procedimentos de atendimento à vítima.
Rodovia ficou interditada nos dois sentidos
Por causa do acidente e da necessidade de atuação das equipes de emergência, as pistas nos dois sentidos precisaram ser totalmente interditadas. A medida foi adotada para garantir a segurança dos profissionais envolvidos no atendimento e permitir a retirada da árvore e da motocicleta.
Concessionária faz alerta aos motoristas
Diante das condições meteorológicas que seguem nesta quinta-feira, a CCR RioSP reforça as recomendações de segurança para quem precisa trafegar pela Rio-Santos durante períodos de chuva forte.
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