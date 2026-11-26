Chuva destruiu a ponte de acesso ao bairro - moradores estão ilhadosDivulgação/Reprodução Rede Social
Condado: moradores têm casas invadidas pela água
Aulas suspensas no período da tarde
Diante da previsão de continuidade das chuvas intensas, a Prefeitura de Paraty, por meio da Secretaria Municipal de Educação suspendeu as aulas da rede pública municipal nesta quinta-feira (26).
Monitoramento continua
A Defesa Civil segue monitorando as áreas consideradas mais suscetíveis a alagamentos e outros transtornos provocados pelas precipitações. O trabalho inclui o acompanhamento dos índices pluviométricos e a observação das condições nos bairros. Até o fechamento desta reportagem, não havia confirmação de novos chamados ou registros de danos relacionados ao temporal.
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