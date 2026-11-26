Chuva destruiu a ponte de acesso ao bairro - moradores estão ilhados - Divulgação/Reprodução Rede Social

Chuva destruiu a ponte de acesso ao bairro - moradores estão ilhadosDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 26/11/2026 17:09 | Atualizado 26/11/2026 17:09

O volume de chuva registrado durante a madrugada desta quinta-feira, (26), chegou a 117 milímetros em Paraty, segundo dados do pluviômetro da Defesa Civil municipal. A medição corresponde ao acumulado entre 19h de quarta-feira (25) e 3h da manhã de hoje. O bairro do Condado foi o mais atingido pelas precipitações , concentrando os principais pontos de alagamento registrados no município.

Segundo a prefeitura o alerta meteorológico segue até a manhã desta sexta-feira(27), com possíveis riscos de novos alagamentos, elevação do nível dos Rios e córregos e deslizamentos de terra, principalmente em áreas vulneráveis. A cidade segue no nível de atenção.

Apesar do volume expressivo de água, até o momento não há registro de ocorrências graves oficialmente comunicadas à Defesa Civil. As equipes permanecem em alerta, junto com o prefeito Zezé Porto, às condições meteorológicas e monitorando as localidades mais vulneráveis aos impactos das chuvas.

Condado: moradores têm casas invadidas pela água

A situação no Condado recebe atenção especial dos agentes, devido aos pontos onde houve acúmulo de água. A Defesa Civil mantém o acompanhamento constante da região para identificar possíveis mudanças no cenário e agir caso seja necessário. Há registro nas redes sociais feitos por moradores que durante a madrugada tiveram suas casas alagadas. Segundo a prefeitura não há registro de desabrigados ou desalojados.

Aulas suspensas no período da tarde



Diante da previsão de continuidade das chuvas intensas, a Prefeitura de Paraty, por meio da Secretaria Municipal de Educação suspendeu as aulas da rede pública municipal nesta quinta-feira (26).

A medida foi adotada preventivamente, nessa quarta-feira (25), seguindo as orientações da Defesa Civil. O objetivo é preservar a integridade dos estudantes, professores, funcionários e demais integrantes da comunidade escolar, evitando deslocamentos em condições climáticas consideradas desfavoráveis.

A administração municipal informou que continua acompanhando as atualizações meteorológicas para avaliar a evolução do tempo e definir eventuais medidas adicionais de prevenção.



Monitoramento continua



A Defesa Civil segue monitorando as áreas consideradas mais suscetíveis a alagamentos e outros transtornos provocados pelas precipitações. O trabalho inclui o acompanhamento dos índices pluviométricos e a observação das condições nos bairros. Até o fechamento desta reportagem, não havia confirmação de novos chamados ou registros de danos relacionados ao temporal.

A orientação é que os moradores permaneçam atentos às condições do tempo e procurem os órgãos responsáveis caso identifiquem situações de risco. A Prefeitura mantém as equipes mobilizadas para acompanhar possíveis ocorrências e garantir uma resposta rápida diante de qualquer mudança no quadro climático. Telefones: 199 - Defesa Civil ou 193 Corpo de Bombeiros.