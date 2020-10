Selo "Turista seguro, Cidadão protegido" Divulgação

Por O Dia

Paty do Alferes, no interior do Rio, lançou o selo “Turista seguro, Cidadão protegido”, primeira etapa do plano de retomada do setor turístico da cidade. Segundo a Secretaria de Turismo, o objetivo é garantir que os estabelecimentos adotem as práticas de biossegurança elaboradas pela Secretaria de Saúde para evitar a propagação da Covid-19.



A criação do selo também foi motivada pela necessidade de contemplar o Turismo Rural, já que produtores rurais não podem efetuar cadastramento no Cadastur, o que os impede de requerer os selos estadual (Turismo Consciente) e federal (Turismo Responsável).



As empresas interessadas devem preencher o cadastro disponível no site da prefeitura (http://patydoalferes.rj.gov.br/turista-seguro-cidadao-prot…/).