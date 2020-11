À esquerda do quadro: Pedro Paulo acima, Batata no meio e Marcelo abaixo. À direita: Juninho acima e Kenny abaixo Reprodução

Publicado 10/11/2020 21:27

PATY DO ALFERES - A última terça-feira (10) de campanha dos candidatos à Prefeitura de Paty do Alferes foi movimentada.



Ex-prefeita da cidade, Batata (DEM) fez campanha em Avelar. Em suas redes sociais, a candidata postou imagens do contato com os moradores que visitou.



Doutor Pedro Paulo (MDB) fez caminhadas e panfletou em Arcozelo, Estrada da Cachoeira e Casas Populares. À noite, o candidato realizou mais uma transmissão ao vivo em suas redes sociais.



Em busca da reeleição, Juninho Bernardes (PSC) visitou três bairros: Lameirão, Goiabal e Barro Branco. Em suas redes sociais, o prefeito publicou fotos ao lado de moradores.



Acompanhado de candidatos a vereador de seu partido, Kenny Nobre (PDT) fez caminhadas nos bairros Arcozelo, Acampamento e Recanto dos Eucalypitos. O candidato divulgou imagens da campanha de rua em suas redes sociais.



A assessoria de Marcelo de Paula (Patriotas) não enviou sua agenda.