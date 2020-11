À esquerda do quadro: Pedro Paulo acima, Batata no meio e Marcelo abaixo. À direita: Juninho acima e Kenny abaixo Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/11/2020 10:39

PATY DO ALFERES- Confira as atividades dos candidatos à Prefeitura de Paty do Alferes na última última quarta-feira (11) de campanha. Com 22.843 eleitores aptos para a votação do próximo domingo (15), a cidade não tem segundo turno. Abaixo, por ordem alfabética de chapas.

CHAPA "ADMINISTRAÇÃO DE VERDADE" (MDB/DC)

Durante o dia, Doutor Pedro Paulo teve reunião de equipe no Comitê Central. À noite, o candidato do MDB participou de debate no Centro Cultural de Paty do Alferes.



CHAPA "DE MÃOS DADAS COM O POVO" (PP/DEM/PRTB/PL)

Lúcia de Fátima (Democratas), a Batata, caminhou pelo centro da cidade com sua vice, Adriana Português. A ex-prefeita da cidade postou imagens da campanha de rua em suas páginas na internet.



CHAPA "GESTÃO DE VERDADE" (PSD/REPUBLICANOS/SOLIDARIEDADE/AVANTE/PROS/PSC/PV)

Juninho Bernardes (PSC) fez campanha nos bairros Saudade, Guaribu e Santa Rosa. O candidato, que busca a reeleição, divulgou imagens ao lado de populares em suas redes sociais.



CHAPA PENSAR PATY (PDT/CIDADANIA)

Ao longo do dia, Kenny Nobre visitou os bairros Arcozelo e Roseiral. À noite, o candidato do PDT participou de reunião com lideranças em Monte Alegre.



A assessoria de Marcelo de Paula, do Patriotas, não enviou a agenda de campanha da chapa pura.