Por O Dia

Publicado 15/11/2020 13:06 | Atualizado 15/11/2020 13:26

PATY DO ALFERES- Candidato à reeleição, Juninho Bernardes (PSC) votou no início desta tarde.

O prefeito de Paty do Alferes chegou à sua seção eleitoral, no Posto de Saúde da Maravilha, por volta do meio-dia. Juninho foi eleito em 2016 com quase 44% dos votos.

