Publicado 15/11/2020 20:04

PATY DO ALFERES- O domingo (15) de votação em Paty do Alferes não teve registros de grandes aglomerações, mas a distância mínima para conter a propagação do novo coronavírus foi desrespeitada em algumas seções eleitorais.

De acordo com o mais recente boletim do Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ), apenas duas urnas eletrônicas tiveram que ser substituídas no município.

