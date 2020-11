Lei foi batizada em homenagem ao artista carioca que morreu em maio, vítima de Covid-19. Aldir Blan tinha 73 anos. Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/11/2020 11:12

PATY DO ALFERES- Criada na pandemia com intuito de fomentar produções, ações culturais e auxiliar emergencialmente espaços culturais, a Lei Aldir Blanc teve seu prazo de inscrições prorrogado em Paty do Alferes, interior do Rio.

A Secretaria de Cultura, Economia Criativa e Desenvolvimento Econômico (CECRIDE) do município informa que. De acordo com o secretário da pasta, Henrique Gonçalves, uma equipe está disponível para auxiliar os fazedores de cultura na elaboração de seus projetos. “Este é um edital com um tempo curto e sabemos que muitos da área da cultura trabalham informalmente, por isso conseguimos, com o apoio da Equipe de Gestão de Projetos, ofertar um suporte para elaboração dos projetos aos interessados”. os interessados podem ir até à Secretaria, que funciona das 10h às 16h em dias úteis, ou preencher diretamente o formulário disponível no site da prefeitura.

Além dos Museus, o valor repassado pelo Governo Federal para o edital de Paty (R$ 209.026,55) vai contemplar as seguintes áreas: oficina, dança, circo, música, canto, coral, teatro, folclore e tradição, carnaval, capoeira, literatura, contação de histórias, poesia, festas típicas, artesanato, maquiagem, figurino, iluminação, sonorização, audiovisual, cinema, danças populares, gastronomia, fotografia, artes visuais, tradições africanas e patrimônio material e imaterial.