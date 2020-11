Aos 35 anos, Juninho Bernardes foi reeleito em Paty com 51% Divulgação

Por Sergio Gustavo

Publicado 25/11/2020 09:13 | Atualizado 25/11/2020 09:40

"Agora que arrumamos a casa, sei que podemos fazer Paty crescer no rumo do desenvolvimento", disse ele. Reeleito em Paty do Alferes, Juninho Bernardes (PSC) concedeu ao jornal O Dia sua primeira entrevista desde a o resultado das eleições. O prefeito da cidade, localizada no interior do Rio , analisou o mandato atual e revelou seus objetivos para os próximos quatro anos., disse ele.

BALANÇO



Publicidade



Aos 35 anos e perto de concluir seu primeiro mandato, Juninho destacou ações nas áreas de Saúde, Educação e Urbanismo: "Fizemos o maior projeto de pavimentação da história do município (Ação Asfalto), em que asfaltamos mais de 50 vias; reformamos e ampliamos 6 unidades de saúde; conseguimos o primeiro mamógrafo de Paty; colocamos para funcionar o Centro Cirúrgico; implementamos o SAMU; triplicamos o número de vagas em creches e fizemos o primeiro reflorestamento público do município ". O prefeito também destacou a criação do grupo Turismo Rural. "Com a participação de mais de 60 empreendedores do ramo, conseguimos convocar do Concurso Público mais de 250 servidores", exaltou ele.

FUTURO



, Juninho ressaltou que Educação, Urbanismo e Saúde seguem entre as prioridades. Além de 8 escolas que já estão em processo de reforma e ampliação, o prefeito promete a entrega da unidade de Granja Califórnia, a construção de mais 4 escolas (em Arcozelo, Avelar, Goiabal e Grotão) e a ampliação do Ação Asfalto para outros bairros. "Um dos nossos principais projetos é a montagem do Pronto Atendimento Municipal Manoel Congo, para o atendimento emergencial dos patienses. E vamos resolver a questão da água em Paty. Estamos com projeto de poços artesianos e cobrando da CEDAE o estudo para o reservatório e a transposição do Rio Fagundes", contou Juninho, que também anunciou Reeleito com 51% dos votos , Juninho ressaltou que Educação, Urbanismo e Saúde seguem entre as prioridades. Além de 8 escolas que já estão em processo de reforma e ampliação, o prefeito promete a entrega da unidade de Granja Califórnia, a construção de mais 4 escolas (em Arcozelo, Avelar, Goiabal e Grotão) e a ampliação do Ação Asfalto para outros bairros.Estamos com projeto de poços artesianos e cobrando da CEDAE o estudo para o reservatório e a transposição do Rio Fagundes", contou Juninho, que também anunciou a implantação da FAETEC, a construção de novas casas populares , o investimento na diversificação da agricultura, a criação do Centro de Convivência do Idoso e o fortalecimento do Turismo Rural.

Publicidade