Paty tem 357 casos confirmados de Covid-19 Reprodução

Mais uma morte por Covid-19 foi registrada em Paty do Alferes neste final de semana. Além da confirmação do 14º óbito, os dados atualizados nesta segunda (30) indicam recrudescimento da pandemia. De acordo com a Secretaria de Saúde, há 72 pessoas em estágio ativo da doença no município - três delas estão internadas. No boletim anterior, divulgado sexta (27), eram 62 casos ativos e 2 pacientes internados.

Na última semana, conforme O DIA acompanhou, o número de casos ativos voltou a crescer a partir de quinta-feira (26). Naquela ocasião, os 51 pacientes com confirmação de contaminação estavam em isolamento domiciliar, mas 7 dos 202 que aguardavam definição de diagnóstico permaneciam internados. Hoje (30), há 172 pessoas em análise, das quais 5 estão internadas. No total, 357 pessoas já foram contaminadas em Paty, segundo dados da prefeitura.